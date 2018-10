Horóscopo del día lunes 8 de octubre de 2018

ARIES - Puedes encontrarte con que la información de hoy te abruma. Hacia el mediodía, tanto el buzón de voz como tu correo electrónico podrían estar llenos. Parece que todo el mundo necesita un pedazo de ti hoy. No trates de lograr todo lo que la gente espera de ti hoy porque simplemente no es posible. En vez, toma tus propias decisiones sobre lo que es importante y lo que no lo es. Puedes obtener cierta resistencia de tus jefes, pero al final se va a ver la sabiduría de tu forma de pensar.

TAURO - A pesar de que puede que tengas que trabajar hoy, aún debes tratar de tomarte las cosas con tranquilidad. No estás en disposición de afrontar tu carga de trabajo con tu vigor habitual. Asegúrate de desayunar y almorzar sano, tu cuerpo puede estar rebelándose contra algunas indulgencias recientes. La sopa y las ensaladas son recomendables para el almuerzo junto con un montón de agua. Al final del día, sentirás que tu energía comienza a regresar.

GÉMINIS - No se puede forzar la creatividad. Ni siquiera tú. Por mucho que quieras producir algo fantástico en este mismo instante, encontrarás que los simples mortales como nosotros necesitamos la ayuda de una musa creativa. Y por desgracia, la musa es un ser voluble. No se puede simplemente chascar los dedos y esperar que aparezca. Debes convencerla, poco a poco, con suavidad. Todo esto lleva tiempo, pero el resultado final hace que el esfuerzo valga la pena. Por ahora, hay que sentarse y esperar, y confiar en que te llegará.

CÁNCER - Puede que la combinación de obligaciones profesionales y sociales te abrume un poco. Si estás organizando una fiesta, procura conseguir un poco de ayuda extra. Encarga parte de la cena si es posible, o al menos contrata a alguien para ayudar con los platos. Ya es bastante difícil entretener y mantener a los clientes contentos. No trates de ser un superhéroe.

LEO - Hoy podrías estar sintiendo el vaivén de los deseos internos frente a las demandas externas. Por mucho que te quieras quedar en la cama hoy, cubriéndote en sábanas, el mundo está reclamando tu atención. El teléfono suena sin parar y tu correo electrónico se llena tan pronto como lo vacías. Sólo por hoy, desearías que todo el mundo desapareciese. Por desgracia para ti, no es posible. Prométete que disfrutarás de un poco de relajación una vez que llegues a casa. Con suerte, ¡nadie vendrá a llamar a la puerta!

VIRGO - Cuando se trata de mejoras para el hogar, hay algo que decir acerca de la gratificación inmediata. Hoy podrías encontrarte teniendo que hacer algunas compras necesarias. Piensa con cuidado acerca de lo que realmente va a mejorar tu hogar a largo plazo. Las modas van y vienen, y después de ellas pueden venir tareas costosas. Sería mejor que sólo comprases los elementos que coincidan con tu verdadero estilo. No puedes comprar todo, pero lo que compres tendrá un valor duradero.

LIBRA - Realmente no tienes que demostrar nada a nadie. Puede que sientas que estás bajo un poco de presión para realizar una gran cantidad de trabajo. Sin embargo, algunos proyectos, especialmente aquellos que requieren creatividad, sencillamente no puede ser apresurados. Encontrarás que si te tomas tu tiempo y permites que tu musa haga su magia, se producirá algo de verdadero mérito al final. Sin embargo, si tratas de correr, es probable que tu tiempo se consuma en vano.

ESCORPIÓN - Tienes tantos talentos y una gama tan amplia de posibilidades que a veces es difícil que sepas hacia dónde dirigir tus esfuerzos. Hoy, no cometas tu habitual error de tratar de hacerlo todo. ¡Incluso tú tienes limitaciones! Estarías mejor si dieses un paso atrás para priorizar tu enorme lista de cosas por hacer. Concéntrate en sólo una o dos tareas importantes en lugar de mezclar las grandes con las pequeñas.

SAGITARIO - Parece que estás listo/a para un cambio importante en tu vida. Pero ten cuidado con no realizar el cambio sólo por el hecho de cambiar. Piensa con cuidado acerca de lo que realmente quieres hacer. Algo de introspección puede revelar simplemente que los cambios que buscas son menores y no grandes. Simplemente puedes comenzar a dedicarte a tu salud un poco más. Salir a correr unos días a la semana y comprometerte a comer ensaladas en lugar de sándwiches pueden provocar un efecto dominó maravilloso en tu salud y traer bienestar a tu vida.

CAPRICORNIO - Tienes una mente aguda, y siempre estás absorbiendo nuevos bits de información. Es sorprendente la cantidad de información que logras retener. Hoy, sin embargo, incluso tu privilegiado cerebro puede ser puesto a prueba más allá de sus límites. En el trabajo, es posible que la cantidad de información que hay que clasificar te abrume. En casa, puede haber libros y revistas apiladas que tienes ansias por leer. Considera tener la tarde libre para dedicarla a actividades intelectuales.

ACUARIO - Ten cuidado con no hacer demasiadas cosas hoy. Tus intenciones son ciertamente buenas y tu motivación pura, pero incluso tú tienes la limitación de que el día sólo tiene 24 horas. Selecciona y elige cuidadosamente tus compromisos de hoy para asegurarte de que realmente puedas hacer lo que dices que harás. Serás más eficaz y obtendrás más satisfacción si dedicas tus energías a tan sólo unas pocas causas.

PISCIS - No aceptes cualquier cosa por su valor facial, sobre todo si se trata de dinero. Es probable que un amigo o un colega se te acerque con un acuerdo que es demasiado bueno como para dejarlo pasar. No te dejes atrapar por la promesa de riquezas rápidas. Cualquier acuerdo que se te presente como “demasiado bueno para ser verdad” suele serlo. Disfruta de la información y revísala en un momento posterior. Encontrarás que los defectos se revelan una vez que la mente fría prevalece.