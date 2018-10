Están sin agua potable desde hace una semana

Crece el malestar de un grupo de vecinos con la empresa Aguas de Catamarca, ya que ayer se cumplió una semana que no tienen servicio de agua potable.

Vecinos de la zona alta de la ciudad se quejan por la falta de respuestas por parte de la empresa.

Según explicaron a LA UNIÓN, desde que hicieron el reclamo nadie de la empresa se acercó para realizar un relevamiento e interesarse por la situación.

“Estamos sin una gota de agua. No es posible continuar así y desde la empresa no nos dan una respuesta. Varios fueron a hacer el reclamo y no, hasta la fecha nadie apareció”, manifestó Patricia Sánchez, en declaraciones a este medio.

Por otra parte, Sánchez comentó que la falta de agua afecta también a algunos comerciantes.

“No tenemos pérdidas en la zona, por eso no entendemos cual podrá ser el motivo por el que no tenemos ni una gota de agua desde hace 7 días. Debemos esperar la noche para poder cargar algo de agua e incluso, también, lo que sale es un hilo de agua. Los invito a que vengan y verifiquen ustedes lo que padecemos todos los días con el agua”, sentenció la mujer.

Al igual que Sánchez, algunos comerciantes expresaron su preocupación por los cortes prolongados.

“Todos los días cortan el agua, alquilo este lugar y tengo que traer bidones de agua desde mi casa para limpiar el negocio y poder atender”, afirmó una agenciera de la zona.