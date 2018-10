Hoy, paro de colectivos a partir de las 22 horas

El paro de transporte público previsto para hoy, se realiza por un reclamo salarial que algunos trabajadores del volante no cobraron.

En este sentido, Juan Vergara, secretario general de UTA (Unión Tranviarios Automotor), confirmó que “se definió iniciar una medida de fuerza, que afectará al transporte público de pasajeros urbano desde las 22 horas del día de hoy, hasta el martes a las 6 horas”. A su vez, el gremialista informó que “venimos manteniendo conversaciones con los diferentes empresarios para comunicarles la decisión”.

Dentro de los argumentos de la medida, tiene que ver que la FATAP, que nuclea a los empresarios del transporte, no reconocieron el aumento que se le concedió en paritarias, si bien hay algunas empresas que asumieron el compromiso y pagaron, “por solidaridad con los compañeros que no cobraron vamos al paro”.

El aumento que reclaman es de un monto superior al 10 %, según el sindicalista, las empresas que no acceden y argumentan que hasta que no se defina un aumento en las tarifas no se pagará.

Si bien en los meses de agosto y septiembre, se pagó una suma “no remunerativa” de cuatro mil pesos en dos cuotas, el 10 % de ese aumento es lo que debía ir al básico de los trabajadores.

“En el caso de Catamarca, hay empresas que hicieron el compromiso del pago, pero como todavía no cobramos, no sabemos si cumplieron o no. De cualquier manera, esta es una decisión del Concejo Directivo Nacional y hasta que todos los compañeros no reciban los haberes correspondientes, por solidaridad, iremos al paro”, aclaró.

La medida está dispuesta para el transporte urbano en todo el interior del país.