Bazán: “Es curioso que Castillo hable de unidad cuando dejó a la mitad de la UCR afuera”

Durante el fin de semana, se realizó el plenario provincial de la línea “Celeste”, ocasión en la que el líder del sector, el exgobernador y actual senador nacional, Oscar Castillo, emitió opiniones que generaron cierto revuelo entre los sectores internos de la Unión Cívica Radical. El exmandatario decidió “meter el dedo” en una herida que está lejos de cicatrizar y dijo que las fallidas elecciones internas para renovar las autoridades del partido no se concretaron debido a que la alianza que integraban el Movimiento Renovador, APRA, Vanguardia y Cantera Pular sabían que iban a perder la contienda electoral.

En diálogo con LA UNION, la diputada y referente de APRA, Paola Bazán, salió al cruce del legislador nacional y respondió que la interna no se realizó porque “hubo una decisión política del sector que él comanda de dejarnos afuera y no dejarnos participar. Eso está clarísimo”.

La legisladora indicó que era llamativo el pedido de unidad que realizó el exgobernador y puso de manifiesto que la intención de los Celestes es realizar una alianza con Raúl Jalil. “Es curioso que él (por Castillo) primero, destruye y deja afuera a la mitad del partido y ahora, viene a hablar de unidad, ahora dice que es necesario que estemos todos unidos para poder enfrentar lo que se viene y que ahora, también, hay que ver y pensar en alianzas estrategias”.

En esa línea, se preguntó: “¿Cuáles serían esas alianzas estratégicas? “¿La alianza con Jalil?” y respondió que “para hacer esa alianza sin ningún lugar a dudas nos tenía que dejar afuera a nosotros porque nosotros no estamos de acuerdo con eso”.

En esa línea, también marcó diferencias con Rubén Manzi, quien había asegurado que sumar a Jalil a Cambiemos “es probable que nos nutra y nos ponga más competitivos”.

Tras aclarar que no coincidía la opinión del referente de la Coalición Cívica, Bazán manifestó que el intendente de Capital no comparte las ideas de Cambiemos “y ahora que se le está acabando el hilo en el carretel comienza a tratar de incorporarse o tratar de compartir ciertos valores. Me parece que es más una conveniencia particular que él tiene.