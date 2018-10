Otra persona fue atacada por un perro en la calle

El sábado alrededor de las 22:30 horas, la policía volvió a intervenir en el ataque de un perro a un vecino. Esta vez, fueron los efectivos de la comisaría Segunda quienes por requerimiento del Comando Radioeléctrico, se hicieron presentes en un domicilio ubicado en la calle Buenos Aires al 200, donde habría una persona lesionada.

En el lugar, los policías se entrevistaron con un hombre de apellido Espeche, de 61 años de edad, quien les manifestó que mientras intentaba ingresar a la vivienda, habría sido atacado por un perro mestizo, resultando lesionado en una de sus manos y en uno de los brazos al defenderse del animal para que no le atacara el rostro.

Al llegar, los efectivos le brindaron los primeros auxilios y solicitaron la presencia del personal médico del SAME, quien lo asistió en el lugar. Afortunadamente, la lesión sufrida no fue de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado al hospital San Juan Bautista.

Finalmente, el damnificado radicó la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial Nº 2.

A una sexagenaria

Por otra parte, ayer a la 1:30, efectivos de la Comisaría San Isidro se hicieron presentes en un domicilio ubicado en el barrio 17 de Octubre, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, donde requerían la presencia policial.

En el lugar, había una mujer de 67 años, de apellido Villagrán, quien se habría descompensado, por lo que luego de brindarle los primeros auxilios, se solicitó la presencia de facultativos médicos del SAME para su posterior traslado al hospital.