Murió Scott Wilson, Hershel Greene en The Walking Dead

El veterano actor Scott Wilson, que cuenta con más de 50 películas en su carrera y que en el último tiempo interpretaba a Hershel Greene en The Walking Dead, murió este sábado en su casa de Los Ángeles. Tenía 76 años

El actor falleció este sábado horas después de que la showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, anunciara en la Comic Con de Nueva York que Wilson volvería a interpretar a Hershel en la novena temporada de la serie apocalíptica.

El representante de Wilson, Dominic Mancini, confirmó la triste noticia a TMZ y dijo que murió debido a complicaciones del cáncer que sufría.

“Era un tesoro nacional, una voz tranquila y un espíritu amable para todos los que entraron en contacto con él”, expresó Mancini.

Desde la cuenta oficial de TTWD despidieron al querido actor con unas sentidas palabras: “Estamos profundamente tristes de informar que Scott Wilson, el increíble actor que interpretó a Hershel en #TheWalkingDead, falleció a la edad de 76 años. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en el paraíso, Scott. Te amamos”.

El actor también fue conocido por un sinfín de papeles en películas y series. Su primer interpretación llegó en “In the Heart of the Night” de 1967, pero destacó por su trabajó en “The Ninth Configuration”, de 1980, papel por el que fue nominado a un Globo de Oro.

Protagonizó “In Cold Blood” y apareció en películas legendarias como “The Great Gatsby” y “Dead Man Walking”. Otros roles recientes de Wilson incluyen Hostiles, Damien y Bosch, The OA, The X-Files y CSI, entre otros títulos.

Estaba programado que Wilson apareciera en Walker Stalker Con en Atlanta a fines de octubre, un evento que reúne a gran parte de los antiguos y actuales miembros del elenco de The Walking Dead.

