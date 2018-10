Su ex la desfiguró con un hierro y teme por su vida porque lo dejaron libre

Lorena Paredes está internada en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Tiene lesiones en la cara y el cuerpo por una brutal golpiza que recibió. Por la agresión, acusó a su expareja y pide a la Justicia que la proteja porque tiene miedo.

La mujer contó que su ex, a quien identificó como Luis Rubén Vidal, la golpeó el martes a la madrugada después de que la amenazara con difundir fotos íntimas de ella en su trabajo, ámbito laboral.

Lorena fue a la casa de la madre de Vidal para pedirle que deje de acosarla. “Sale él del garaje con un caño, me pega en los ojos, me agarró de las piernas, de las manos, y yo le pedía que me deje ir. Me empezó a pegar piñas, me arrastró en el piso, hasta el garaje”, relató a el diario El Patagónico.

“Ya no veía nada. Un hombre le dijo que me suelte, pero lo amenazó y el hombre se fue. Entonces me encerró y me golpeó una hora, golpes y patadas en los riñones. Donde me mires estoy golpeada, yo le pedía que me dejara salir. Me tiró un bidón de aceite y se puso a fumar enfrente. Tenía una maza en la mano y me decía ‘mira lo que tengo para vos, estás en la boca del lobo’. Hasta que llegó la Policía, abrió el portón, pero a él no lo sacaron, no lo metieron preso”, contó Lorena.

Al día siguiente, el hombre fue detenido por orden de la jueza Mariel Suárez, a pedido de la fiscal María Laura Blanco, pero finalmente fe liberado porque las heridas de Lorena fueron consideradas por la propia Fiscalía durante la audiencia “lesiones leves”.

Lorena contó que desde enero salió con Vidal y las agresiones empezaron enseguida: “Cada vez me empezó a pegar más, un día me tiró y me empezó a patear en el piso; se había enojado porque había polarizado el auto”.

Ella hizo la denuncia y ordenaron una prohibición de acercamiento. Sin embargo, el hombre seguía metiendo en la casa en la que ella vivía con su hija de 6 años.

Lorena se cambió su número de teléfono varias veces para que su ex no pudiese contactarla, pero él lo conseguía. La extorsionaba con mandar fotos íntimas de ella, incluso las envió a la mamá de Lorena y al lugar donde ella trabaja.

Con miedo, Lorena contó su historia para pedir que la ayuden y le den custodia policía, para poder tener la garantía de que el agresor no va a volver a acercarse a ella.