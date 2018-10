Iguacel "no es una compensación por la devaluación"

El secretario de Energía, Javier Iguacel, sostuvo hoy que el aumento "extra" que deberán afrontar los usuarios en la tarifa del gas "no es una compensación" a las distribuidoras por la devaluación, al tiempo que culpó a la oposición por brindar "desinformación" y querer "asustar a la gente".

En las últimas horas, el Gobierno autorizó a las distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe "extra" en 24 cuotas mensuales por la devaluación y, tras ello, el funcionario indicó: "Durante el invierno, los productores de gas facturaron a las distribuidoras el precio establecido semestralmente por el Enargas". "La diferencia se debe cobrar en el siguiente período, es decir en el verano", señaló Iguacel, quien destacó que "no es una compensación por la devaluación".

En ese sentido, destacó que esa interpretación se vincula con una "desinformación" de la ex presidente Cristina Kirchner al referirse a una publicación realizada en la red social Twitter. La ex mandataria había opinado en su cuenta: "Acabo de leer en el Boletín Oficial la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda por la cual, para compensar a las empresas por la devaluación, le van a cobrar a los usuarios de gas un importe extra en 24 cuotas a partir del 1° de enero".

En ese sentido, Iguacel se refirió a las críticas por las subas y apuntó a la oposición: "En principio, en general, te voy a decir con total franqueza, pero total franqueza porque me meto, las reviso personalmente. Más de la mitad de lo que dicen eso son militantes que quieren asustar a la gente, son mentiras". A continuación, cuando los periodistas Marcelo Bonelli y Sergio Rubin le resaltaron que ese reclamo fue expresado por una variedad de personas, a lo que Iguacel respondió: "Es verdad, por eso no dije todos, dije la mitad más o menos. Vamos de vuelta: una gran cantidad, por lo menos de los que me han tocado revisar a mí, después terminan reconociendo que tenían una fuga de gas, que era una casa de 350 metros cuadrados".

En la misma línea, el secretario de Energía subrayó que "cuando uno mira el consumo anual, aún después del aumento del 34,7%, el 70% de los hogares pagará $ 700" en el promedio mensual de la factura de gas.

Ejemplificó que el monto representa "la mitad de lo que sale el cable" y consideró: "A partir de esta ecuación tarifaria, se puede empezar a invertir nuevamente". "El hecho de que sean precios reales y no mentiras que había armado el kirchnernismo, que hizo la debacle energética, permite que mucha gente que antes no tenía gas, ahora lo puede empezar a tener", argumentó.

Aseguró que su gestión busca "uniformizar para que todos paguen el mismo precio de gas y la diferencia entre el que quiera ahorrar es que consuma menos o consuma más". En esa línea, Iguacel resaltó: "Si ya logramos, a partir de este aumento, estabilizar el precio del gas y la economía empieza a estabilizarse, entonces no va a ser un problema".

Recordó, además, que para acceder a la tarifa social "el grupo familiar no debe tener más de dos ingresos mínimos y algunas otras condiciones que aparecen en la página de la ANSeS".

Al referirse a los usuarios que modifican el funcionamiento de los medidores, afirmó: "Lamentablemente, hay muchos vivos en la Argentina. Ese es el país que tenemos que dejar atrás, el de los corruptos que se roban la plata de los demás".