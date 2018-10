Pity Álvarez no pudo tocar con "Pibes Chorros" en el penal

Cristian "Pity" Álvarez, procesado y detenido en el penal de Ezeiza por homicidio agravado de Cristian Díaz, protagonizó un escatológico incidente que le impidió tocar dentro de la cárcel con el grupo de cumbia “Pibes Chorros”: el líder de “Viejas Locas” se defecó encima.

Si bien se adaptó al lugar y encontró bastante esparcimiento con Walter Vázquez(ex baterista de "Callejeros", quien cumple una condena de 18 años por el femicidio de Wanda Taddei) e hizo algunos conciertos internos, el martes no pudo tocar con "Pibes chorros".

Fuentes aseguraron que estaba todo listo y preparado para que suceda el encuentro y el show. A Pity había que trasladarlo a otro módulo del penal donde estaban los músicos invitados.

Sin embargo, todo se trucó cuando Álvarez se alistaba para el traslado y se defecó encima. No se sabe si a modo de rebeldía o bien porque no está para nada bien. Lo cierto es que le negaron el traslado por no estar en óptimas condiciones físicas y se perdió el show con la banda tropical.

“Era él o yo”

Álvarez se entregó a la Policía el 13 de julio tras varias horas prófugo y confesó que fue él quien disparó a la víctima pero en defensa propia. "Lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal haría lo mismo", dijo el artista a los medios de comunicación cuando se entregó. Fue en ese momento que se les acercó Díaz, quien se encontraba, también acompañado por alguien en un banco, "en principio ingiriendo bebidas alcohólicas".