Camión de carga hundido en el pavimento a causa de un caño de agua roto

En la mañana de hoy, un camión cargado con tierra se hundió en un tramo de la calle Azul y Blanco, del barrio 9 de Julio.

Vecinos de la zona ya habían denunciado que pasaba agua por debajo de una vivienda por lo que temían posibles derrumbes y pedían desesperadamente que la empresa Aguas de Catamarca solucione la pérdida en un caño de desagües cloacales.

“En reiteradas oportunidades recurrí a la empresa, pero no me dan una solución. Tengo mucho miedo que se derrumbe mi casa debido a la cantidad de agua que ingresa; ya no sé qué hacer, donde ir a reclamar, vivo con mi familia y mi temor es que se pueda caer todo”, comentó el damnificado.

Ante cualquier denuncia o reclamos comunicarse al- 0383 443-0003 Aguas de Catamarca Sapem, Av. Enrique Ocampo 1013, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca. Hora de cierre 13:30 Hs