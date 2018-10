Malas noticias para Pampita: segundo día consecutivo con 0 rating para su programa

Los productores volvieron a apostar por ella, pero el público no la acompañó. Después de haber dejado de manera abrupta Pampita Online, el ciclo que conducía en simultáneo por Telefé y KZO, Carolina Ardohain fue convocada para llevar adelante un ciclo de entrevistas, Pampita Íntima, en la nueva señal de aire que se estrenó este lunes: Net TV. Sin embargo, tanto en el primer envío —en el que tuvo como invitado a Beto Casella— como en el segundo —al que llevó a Nazarena Vélez—, la modelo registró apenas 0,2 puntos de rating, según la medición de Ibope.

Después de un año haciendo un trabajo decoroso en KZO (incluso recibió dos nominaciones a los Martín Fierro de Cable, aunque finalmente no ganó ninguna estatuilla), Pampita había desembarcado a toda pompa en Telefe, en abril de este año, con un equipo integrado por Sol Pérez, Luis Piñeyro, Barby Simmons y Ángeles Balbiani. Y en su debut, para el que tuvo como invitado a su novio de entonces, Pico Mónaco, arrancó con 12 puntos para despedirse con 7,5, teniendo un promedio de 8,2.

Pero con las semanas el rating fue bajando hasta rasguñar con suerte los 6 puntos. Y así, a mediados de junio, muchos aseguraban que el levantamiento del ciclo era inminente. Pero eso coincidió con una crisis de pareja entre Pampita y Pico, quien había ido con amigos a ver el Mundial de Rusia 2018, por lo que la modelo decidió viajar tras él en plan de reconciliación. Y ya nunca más volvió a ponerse al frente de su programa.

Desde entonces, el medio no hizo otra cosa más que hablar de la falta de profesionalismo de Pampita, quien abandonó a su suerte a sus compañeras (dos, muy amigas: Barbie y Ángeles), quienes finalmente pudieron continuar en el cable, aunque ya no en el canal más visto de la televisión. Y eso, sumado a la decisión de la conductora de no hablar más con la prensa para no tener que dar explicaciones sobre su separación de Mónaco, ni su reciente relación con Polito Pieres, hizo que las críticas le llovieran por doquier.

Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Carolina tuvo una nueva oportunidad en la televisión de aire gracias a la llegada de Net TV. Pero los televidentes le dieron la espalda. Y ahora Pampita, quien renunció al jurado del Bailando de Marcelo Tinelli amparada en sus nuevos proyectos, espera ansiosa cada llamado de ShowMatch para ver si, aunque sea como reemplazo de Florencia Peña, puede recuperar un poco de la gloria perdida.