“La sociedad pide que Lucía vuelva a presentarse”

El intendente de Pomán, Francisco Gordillo, insistió en que la persona más adecuada para representar al peronismo catamarqueño en las elecciones del próximo año es la gobernadora Lucía Corpacci. A su vez, consideró que, más allá de un pedido de la militancia o la dirigencia, una nueva reelección de Corpacci es un pedido “de la sociedad.

En diálogo con la prensa, el jefe comunal primero dijo que en el Gobierno provincial no hay un apuro por definir cuestiones electorales, porque se está gestionando y que la premura, quizás, la tienen aquellos sectores que no poseen la responsabilidad de gobernar. “Mucho no nos preocupa el tema de la fecha de las elecciones. Lo que sí nos preocupa es cómo nosotros vamos a ir resolviendo los problemas coyunturales que tenemos en la sociedad”, apuntó.

Sin embargo, ante la consulta de si la mandataria provincial debería ser la candidata del oficialismo, el intendente no dudó en responder. “Creo que es la que tiene el proyecto político y es la que, de alguna manera, encarna lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y las mejoras que ha tenido la provincia creo que es algo palpable”.

En esa línea, dijo que “las bases, los dirigentes, la sociedad es la que le está solicitando a la gobernadora volver a presentarse, no es el afán de un dirigente volver a ser gobernador.”

Por último, Gordillo dijo que cuando el intendente Jalil celebró la compensación decretada por el Gobierno nacional, fue algo que lo descolocó “porque el intendente de la Capital firmó la presentación para el recurso de amparo en contra de la Nación. Entonces, hay ahí un doble mensaje que no lo entendemos”.