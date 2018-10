Cruces entre la oposición y el oficialismo por la imputación del ministro Rubén Dusso

Como lo publicó ayer LA UNION, el fiscal federal Santos Reynoso, solicitó al juez federal, Miguel Ángel Contreras, la imputación como supuestos autores del delito de concusión al ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso y al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López. La noticia movió el tablero político de la provincia y mientras representantes de la oposición valoraron la medida de la Justicia, desde el oficialismo salieron en defensa del funcionario.

Desde el FCyS-Cambiemos, uno de los representantes que emitió opinión al respecto fue el diputado Rubén Manzi, que incluso se atrevió a decir que Dusso debería apartarse del cargo. “Yo no sé cual será el desenlace final, la Justicia lo dirá y yo no voy a hacer un prejuzgamiento, pero sí creo que sería bueno que mientras esto se aclara, el ministro Dusso se aparte de su función, que pida licencia”, opinó el legislador opositor.

“Yo no digo que esté inhabilitado para ser un funcionario, pero lo alcanzan las generales de la ley, él esta imputado en un tema que tiene que ver con la corrupción en la obra pública y él dirige la obra pública en Catamarca” añadió.

Ante estas declaraciones, la reacción del oficialismo no se hizo esperar. Quien tomó el guante fue la jefa del bloque de Diputados del Frente Justicialista para la Victoria que cuestionó los dicho de Manzi y le pidió que vuelva a leer la Constitución.

Guerrero recordó que en Argentina rige el principio constitucional de inocencia por lo que si Manzi considera que debe haber un apartamiento del ministro “le diría que revise sus conocimientos consitucionales porque cuando él asumió como diputado provincial juró por la Constitución, respetarla y hacerla respetar”.

“Si ahora se encuentra en campaña, no puede venir a desconocer lo que expresamente prescriben las normas constitucionales nacionales y provinciales”, apuntó.

Cuestionamientos

La diputada Guerrero también reiteró las críticas que realizó el lunes en Facebook y que publicó en este medio sobre la interpretación del fiscal Reynoso de los extremos que se deben cumplir para que exista el delito de concusión. “Es un delito que requiere como sujeto activo, es decir, la persona que comete el delito, sea un funcionario público, calidad que en el momento de los hechos denunciados el ingeniero Dusso no revestía esa condición. Con lo cual esta sola situación de no ser funcionario público, en ese momento, excluye cualquier tipo de imputación vinculada al tipo penal de la concusión”, explicó.

En esa misma línea de razonamiento, la diputada se preguntó “por qué razón el fiscal federal no imputó a ningún funcionario del anterior Gobierno provincial del Frente Cívico y Social, que son quienes tuvieron la responsabilidad de adjudicar las obras públicas o desadjudicarlas. Llama la atención porque quienes eran funcionarios públicos en aquella época son conspicuos miembros del Frente Cívico, entre ellos el hijo del exgobernador Brizuela del Moral, que tenía a cargo la responsabilidad de la ejecución de las viviendas, siendo titular del IPV en algún momento y en otro de la Secretaría de la Vivienda”.

“Cómo es que a quienes revestían la calidad de funcionarios públicos no se los roza en la causa y a quienes no revestían esa calidad, sí se los intenta vincular arbitrariamente a la causa” interrogó y sostuvo que. “son cuestiones que el fiscal Santo Reynoso debe explicar a la sociedad”.

También señaló que “resulta asombroso que ninguno de los empresarios (convocados a declarar) habría ni reconocido haber sido objeto de ningún pedido de dádiva y tampoco han mencionado de ningún modo al ingeniero Dusso. Esto nos lleva a pensar que acá la Justicia Federal, en particular el fiscal, no ha tenido en cuenta otras consideraciones de neto corte político, que no tienen nada que ver con los intereses que deben primar en la administración de justicia”.

Por último, calificó como sugestivo el hecho de que Reynoso se haya tomado licencia justo luego de solicitar la imputación.

“No me voy a ir”

Ante la consulta de un cronista de radio Valle Viejo que lo abordó en su domicilio, el ministro Dusso prefirió no explayarse en el tema y se limitó a decir: “Vivo en Catamarca, no me voy a ir”, manifestando su posición de colaborar con la Justicia.

Satisfacción

Por su parte, el empresario Jorge Marcolli dijo que fue “unasorpresa agradable” enterarse del pedido de imputación contra Dusso, “siento satisfacción de ver que se hace justicia”.