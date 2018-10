Beatriz Olave habló de la película de Rodrigo: "Me prometieron un homenaje y esta es la historia de una mujer despechada"

Después de ver la avant premiere de El Potro, lo mejor del amor, la película sobre la vida de Rodrigo Bueno que dirigió Lorena Muñoz, Beatriz Olave escribió un comunicado diciendo que no iba a emitir opinión sobre el film. Pero se sabía que la madre del cuartetero no estaba conforme con algunas partes de la historia, que ventilaban aspectos oscuros de su hijo, como su adicción a las drogas y su relación con las mujeres.

Este martes Beti no pudo contenerse más y estalló en Intrusos, por América, asegurando que la historia que se ve en la película "no tiene nada que ver con Rodrigo" y que se basa en un relato de "una mujer despechada", haciendo referencia a Patricia Pacheco, madre de Ramiro, el único hijo del cantante que fue quien firmó los derechos para que se realizara el film.

"Estoy ofendida porque lo que pasaron en la película no es la vida de Rodrigo. Es la historia de alguna persona a la que le pasó algo con Rodrigo en su vida y metió músicos, metió velorio, metió todo junto y armó eso. Pero no se ve nada de lo que Rodrigo hacía. Y eso a mí me duele un montón. Se muestra la vida de una persona que a lo mejor sufrió con Rodrigo por algo y se la desquitó mal. Me parece que es una mujer despechada que cuenta su historia, no la de Rodrigo", comenzó diciendo Beti en diálogo telefónico con Moria.

Y después de aclarar que "Rodrigo no hizo lo que se muestra con su hijo, con su mujer, ni con nadie", Beti especificó que esa mujer despechada era la madre de su nieto: "¡Seguro! No contó la historia de Rodrigo, contó la historia de ella. Es la historia de una mujer que persigue todo el tiempo al hombre que se le va".

A pesar de esto, Beti reconoció que habla todos los días con Pacheco por su nieto y que le preguntó por la película. "Me dijo que hablaban algo de droga pero muy sutilmente. Y yo me enrabié. ¿Qué es hablar sutilmente? Y dije que si salía algo malo yo iba a hacer un juicio. Pero entonces entró mi hijo Ulises y me dijo: 'Basta, mamá'".

¿Si le habían prometido un homenaje? "El que me dijo que iba a ser un homenaje a Rodrigo fue mi nieto Ramiro. Y yo tenía necesidad de ver la película porque todo el mundo hablaba mal. Un periodista había dicho que a Rodrigo lo dejaban como un 'drogadicto reventado'. Yo no vi a un drogadicto reventado ni nada que se le parezca. Pero no encontré en ninguna parte la historia nuestra", reconoció Beti.

Y luego, Olave dio detalles de lo que fue la relación de Patricia con su hijo. "Ella salió tres meses con Rodrigo. No hablen de diez años porque no existió eso. Que él persiguiera al bebé para verlo, sí te lo digo. Pero mientras tanto mi hijo no hacía orgías. Como no tenía nada que ver con ella, salía con otras chicas. Pero estaba amenazado con que, si salía con otras, lo iban a tirar a una zanja. Tenía que ser de ella o de nadie", aseguró Beti. Y dijo tener audios que acreditan sus palabras.

Finalmente, la madre del Potro confesó que, después de ver la película, su nieto Ramiro le pidió disculpas. "A él le han llenado la cabeza", concluyó.