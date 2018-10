Una actriz denunció a Fabián Gianola por acoso sexual

La actriz Fernanda Meneses denunció por acoso sexual a Fabián Gianola: "Me puso la mano abajo de la pollera, en la vagina, delante del director", aseguró en un programa radial.

Meneses contó a El Show del Espectáculo que el primero de los tres episodios se dio en 2015, cuando compartieron la obra "El kiosquito de Fabián".

Según el relato de la actriz, Gianola la acosó frente a las maquilladoras. Ella salió corriendo y llorando: "Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca". Le pidió disculpas más tarde.

El segundo episodio se dio con una pareja de Fernanda presente: "Terminamos de grabar y Fabián me pagó una palma en el traste, delante de mi novio".

El episodio —según la actriz— le generó numerosos problemas. Su novio de aquel entonces quería esperar a Gianola, pero ella logró contenerlo.

El tercer caso se dio en un camarín: "Me dijo que quería hablar de laburo. Cerró la puerta y me dio un beso. Abrí la puerta y me fui. Me quedé sin trabajo".

"El tema de Fabián es que no soporta el 'no'. Hay actrices más que conozco que no trabajan más porque él las acosó", dijo Fernanda Meneses.

