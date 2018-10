Agredió a un municipal de tránsito y se dio a la fuga

El problema empezó cuando el agresor no acató el pedido del municipal de no poder estacionar en una calle, a lo cual actuó cobardemente atacándolo con golpes de puños y patadas, haciéndolo perder parte de la pieza dentaria y dejándolo con sangre en el piso.

Las grabaciones que están llegando por parte de las cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar, ayudarían para poder reconocer el agresor que se dio a la fuga.

Una de las trabajadoras municipales dio su testimonio: “Nos llamaron que un compañero estaba golpeado sobre avenida Güemes. Esperamos que se tomen medidas contra estos atropellos. Lo vimos en la ambulancia y aparentemente perdió alguno de sus dientes, pero esperamos que lo confirmé el médico”.

El infractor se dio a la fuga, aparentemente reconocido por uno de los ocasionales testigos que pasaban por el lugar, el agresor trabajaría en la fuerza policial y lo describieron como una persona robusta, de tez morena, que escapó en una moto roja.

Se conoció que la persona agredida es becada y una de sus compañeras pudo confirmarlo: “Siempre nos dejan solos, el chico es becado, ahora como va a pagar el tema de la dentadura. Ese chico como queda, tenemos mucha angustia y dolor, la gente no nos respeta y el Intendente no hace nada por nosotros. El becado no le cubre nada, no tiene obra social. Es un chico excelente, muy buena persona” se despachó.