Cartelera confirmada para “AMBAPA Rumbo a México”

El próximo viernes 12 del corriente mes, no solo albergará a la velada solidaria en Recreo, sino también que en el club Hindú se llevará a cabo el festival “Noche de campeones - AMBAPA Rumbo a México” que contará con once combates, donde cinco serán para definir a los representantes catamarqueños en las finales nacionales a realizarse en Las Flores, provincia de Buenos Aires.

La velada se realizará a partir de las 22.30 y tendrá la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo de la Capital, con autorización de la FCB.

Las peleas por cinturones AMBAPA tendrá enfrentándose a: Darío “El Tigre” Nieva vs. Jonathan “El Traidor” Díaz, en hasta 75 Kg.; Juan “Canelo” Torres vs. Pablo “Gladiador” Gaitán, en hasta 69 Kg; Moisés “Facha” Toledo vs. Iván Aybar (de Salta), en hasta 64 Kg.; Joel “Huracán” Carrizo vs. Diego “Kitito” Castro, en hasta 60 Kg.; y Andrés “Locche” Décima vs. Gabriel Leiva, en hasta 56 Kg.

Cabe señalar, que los ganadores de estos combates viajarán a Las Flores, Buenos Aires, en el mes de noviembre de donde saldrán los boxeadores argentinos que competirán en México.

Por otra parte, se anuncia la reaparición del excampeón provincial hasta 57kg, Fabricio “El Tuti” Figueroa, la presentación de Franco Cativa y la esperada revancha entre la campeona Provincial Aylen “La Monita” Romero y la subcampeona Nacional Juvenil, Brisa Cativa.

Además, se sortearán $ 1.000 entre el público presente antes de cada combate por título de AMBAPA.

Las entradas tendrán un costo de $150 populares y $200 ring side.

Cartelera

Cat. hasta 75 Kg.

Darío Nieva - Jonathan Díaz.

Cat. hasta 69 Kg

Juan Torres - Pablo Gaitán.

Cat. hasta 64 Kg.

Moisés Toledo - Iván Aybar (de Salta).

Cat. hasta 60 Kg.

Joel Carrizo - Diego Castro.

Cat. hasta 56 Kg.

Andrés Décima - Gabriel Leiva .

Cat. hasta 54 Kg.

Aylen Romero - Brisa Cativa.

Cat. hasta 60 Kg.

Fabricio Figueroa - Rival a confirmar.

Cat. hasta 64 Kg.

Franco Cativa - Rival de Salta.

Cat. hasta 64 Kg.

FrancoNavarro - Rival de Salta.

Cat. hasta 60 Kg.

Uriel Carrizo - Lucas Javier Carrizo.

Cat. hasta 60 Kg.

Agustina Cativa - Nicol Estefanía Brenda Tapia.