Nicole Neumann le reclamó dinero a Cubero: "No quiere pagar la luz ni el cable"

Las aguas siguen turbias entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. El futbolista acusó a su ex mujer de mandarle mensajes a las 3 de la mañana para hablarle mal de Mica Viciconte, por lo que decidió bloquearla.

Ella, entonces, salió a defenderse. "Se ve que están muy aburridos y hasta inventan mensajes 3 AM que jamás hice. ¡A esas horas duermo o hago cosas mucho más entretenidas con mi novio la verdad!", comentó a través de un mensaje a Mariano Caprarola, en Nosotros a la mañana.

Luego detalló el conflicto que pasaron días atrás. "El fin de semana se ofendió porque yo cambié un horario de viaje para ir a los Sports de MIS (sic) hijas y para él era mejor que vayan con su novia y su amiga que habla mal de la mamá de sus hijas (N. de la R: por Ivana Figueiras). Y se ofendió y me bloqueó por querer hacer mi rol de madre. Y porque le molesta que viaje con mi novio se ve", apuntó.

Además, dijo que su ex marido estaba molesto por temas económicos. "También está ofendido porque le reclamo que pague el regalo del Día del Maestro y de los cumpleaños de sus hijas", comentó. Y sumó un conflicto más: "la señora las cuida los días que trabajo cuando él tiene las tardes libres. Y sí, lo amenazo que voy a tener que resolver todo esto con abogados porque hablando no se puede resolver, se ve", agregó.

Una vez más, Nicole dijo que su ex actúa así por despecho. "Busca castigarme todo el tiempo por haber elegido separarme. Yo estoy trabajando y él tiene tardes libres y hay muchas otras cosas que no quiere pagar, como la luz, el cable y de pedo me alcanza para una compra de supermercado", cerró, ¡enojadísima!

