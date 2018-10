Régimen Juvenil: Es ley y ahora los adolescentes serán juzgados y condenados como mayores

A un mes de que el Senado de la Provincia sancionara por unanimidad el nuevo Régimen Procesal Penal Juvenil, el Poder Ejecutivo de la Provincia lo promulgó, el último viernes, con fuerza de ley, y mañana sería publicado en el boletín oficial. Así lo confirmaron a LA UNION fuentes consultadas del Poder Ejecutivo, quienes agregaron que dicha promulgación se realizará sin ningún tipo de veto.

La flamante Ley Nº 5544 le permite a la Provincia saldar una antigua deuda que, desde la época de la dictadura mantenía con los adolescentes, como así también, con las víctimas de los delitos cometidos por estos. A partir de la promulgación de la ley, que en noviembre del año pasado fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y el pasado 30 de agosto, también por unanimidad, en el Senado, los adolescentes punibles, es decir, aquellos chicos de 16 y 17 años que cometan delitos, se sentarán en el banquillo de los acusados, lo que no sucedía sino hasta la mayoría de edad, y juzgados en un juicio oral y público pudiendo, en caso de ser declarado culpable por el juez que lo juzgue –tal como sucede en los juicios con personas mayores de edad-, recibir una condena e ir preso. De esta manera, con una Justicia especializada, tal como lo prevé la nueva ley, las víctimas tendrán una respuesta rápida de la Justicia, respetándose los derechos del joven infractor.

LA UNION se entrevistó con el juez de Menores, Fabricio Gershani Quesada, quien se mostró muy conforme con la promulgación de la ley, “Esta sanción trae aparejado un importante cambio en el abordaje a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Con ello, la Provincia ha iniciado un proceso legislativo muy importante y actual. Es necesario modificar el viejo régimen que se sancionó con la dictadura. La flamante ley se inició con dos proyectos en Diputados, donde se sancionó por unanimidad, en noviembre del año pasado, y luego pasó al Senado, donde después de haber escuchado al Ejecutivo, a la Corte y a distintos actores del sistema, terminó sancionando, también por unanimidad”, explicó el funcionario judicial.

Agregando que “Con la nueva ley desde la Justicia se le va a dar una respuesta a la víctima del delito, respuesta que, hasta este momento, no estábamos dándole ni a las víctimas ni a los imputados, porque el régimen no estaba en condiciones; nuesta Ley Provincial quedó absolutamente desactualizada y, hoy por hoy, un conflicto tiene que tener equipo especializado de abordaje y no lo teníamos. Ahora, con la Ley Provincial Nº 5544 toda la Justicia va a ser especializada”.

En relación a la flamante Ley Provincial, el juez explicó “Si hoy un adolescente tiene 16 o 17 años y comete un delito, será tratado como un adulto, pero por su condición de persona menor de edad, se requiere de una Justicia especializada, quien lo someterá a un proceso judicial. La ley prevé la creación de dos fiscalías nuevas, por lo que se debe llamar a concurso público de antecedentes de oposición, lo mismo para la Defensoría, lo cual no implica, de ninguna manera, que hasta tanto se lleve adelante los concursos que implementa la ley y se pueda investigar a los fiscales actuales de mayores, que de hecho, es lo que pasa a partir del reciente fallo de la Justicia del jueves pasado, donde la Corte estableció un precedente muy importante, asignándole a los jueces de Menores la función de juez de Garantía para la niñez”.

En cuanto a la actualidad de la Justicia Penal Juvenil, el magistrado dijo que “se mantiene el índice del delito. Lo que es altamente preocupante es hacia dónde giró este número. Hablamos que el 80%, eran contra la propiedad. Preocupa y mucho que esto vaya girando drásticamente hacia delitos contra la integridad sexual y delitos contra las personas. Tenemos un índice de delitos de violencia entre adolescentes descomunal, casi me atrevería a decir que en la mitad de las causas que nosotros intervenimos son de distintos tipos de violencia, lo que es preocupante porque si bien el delito contra la propiedad afecta a que los adolescentes se agredan entre si o a otras personas tanto física como sexualmente, estamos hablando de una situación mucho más compleja. En la mayoría de los casos, los delitos contra la propiedad cometidos por los adolescentes son hurtos. Son descuidos donde el dueño del bien se ve vulnerado y ahora a esto se le agrega violencia. Hoy tenemos arrebatos violentos en los que aparece el uso de armas, etc. Si bien tenemos la misma cantidad de casos, lo que tenemos es más violencia y esto es muy preocupante”, finalizó.

Ley Provincial Nº 5544

La ley, cuya promulgación sería publicada en el boletín oficial de mañana, está conformada por un total de 192 artículos y once títulos. En cuanto a los objetivos, podemos mencionar que la ley busca garantizar los principios de inocencia, debido proceso, especialidad y juez natural, conforme a las disposiciones de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, Leyes Nacionales y de la Constitución Provincial. Otro de los objetivos es darle a los adolescentes, presuntos infractores, un marco de legalidad, de acuerdo con los principios de libertad, participación activa en el proceso, la preservación del interés superior de los jóvenes sometidos a proceso penal y la búsqueda de su reinserción social y familiar en el cumplimiento de las sanciones de las que fueran punibles.

Como ya dijimos anteriormente, la flamante ley convierte a los Juzgados de Menores en Juzgados de Control de Garantías para la Niñez, los cuales habían sido creados a partir de la Ley 5.357 y tendrán competencia en :

*Tribunal de Sentencia;

*Tribunal de Apelación Penal;

*Juez de Control de Garantías Constitucionales;

*Juez de Ejecución Penal Juvenil.

- Se crearán dos Fiscalías Especiales Penales Juveniles y dos Defensorías Penales Juveniles a los fines de que actúen ante el Fuero Penal Juvenil.

- Con la reciente norma, también se crea un equipo interdisciplinario especializado en jóvenes en conflicto con la Ley Penal.