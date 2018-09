La oferta millonaria que rechazó el Ogro Fabbiani por amor

Cristian "El Ogro" Fabbiani recordó en la mesa de "Podemos Hablar" una increíble anécdota que vivió en el transcurso de su pasado matrimonio con Victoria Vanucci que lo marcó hasta hoy.

Andy Kusnetzoff le preguntó al futbolista si alguna vez había rechazado alguna propuesta por quedarse en el país. Por lo que "El Ogro" contestó: "En el 2009, después que me fui de River. Yo estaba casado y, en su momento, mi ex mujer iba a hacer teatro en Carlos Paz. Me tengo que reír porque perdí 4 millones de euros. Era lo que iba a pagar por mí el Metalist Járkov de Ucrania".

Y continuó: "A mi ex mujer no le gustó la ciudad y fuimos a Carlos Paz. Si mi papá estuviera vivo, me mata; pero la verdad es que nunca jugué por la plata. Siempre jugué por disfrutar y estar en lugares en lo que yo era feliz".

"Viajamos, recorrimos y no le gustó la ciudad. Yo estaba enamorado y no me da vergüenza decirlo", admitió el invitado. Y agregó convencido: "Yo pensé ‘si lo que hace a ella la hace feliz, la tengo que bancar y si el día de mañana ella me tiene que bancar a mi’. Y no me bancó, así que..".

