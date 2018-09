Se distinguieron a los 28 destinos finalistas para las 7 Maravillas Naturales

En la Feria Internacional de Turismo se entregaron las distinciones a los destinos que resultaron finalistas del certamen que elige a las nuevas 7 maravillas naturales de Argentina.

El secretario de Gobierno de Turismo, Gustavo Santos, junto al CEO de 7 Maravillas Argentinas, Carlos Giménez Vetere; al presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías; al presidente de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Gustavo Hani; y a las autoridades de la Administración de Parques Nacionales, el director Nacional de Uso Público, Eduardo Ceccotti; y la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Carolina Lascano; hicieron entrega de los certificados a los máximos responsables de turismo provinciales.

Santos instó a todos a votar: “Les pido que nos pongamos las 7 Maravillas al hombro y hagamos que el mundo entero las conozca, que los argentinos redescubran la Argentina”. “Cada vez que un argentino viaja por su país, le da trabajo a otro conciudadano”, finalizó. El CEO Giménez felicitó a los 28 finalistas e hizo hincapié en los valores que transmite la campaña: “Estamos seguros de que dar a conocer y difundir es parte de valorar y comprometernos con el patrimonio natural que tenemos, estos son los lugares que nos unen”, afirmó.

Todas las regiones, climas y paisajes naturales quedaron representadas en estos veintiocho (28) candidatos finalistas de Argentina. Ríos; bosques y selvas; desiertos; llanos; montañas y sierras; lagos y glaciares; mar y costas. Una elección que se torna cada vez más difícil para el jurado -los mismos ciudadanos- quienes podrán participar con su voto una vez más, y de forma gratuita, hasta el 7 de abril del año próximo, ingresando a la plataforma digital: https://7mar.com.ar<https://7mar.com.ar/>.

Esta iniciativa responde a una campaña que promueve la Fundación New 7 Wonders of the World. La misma que corona a las siete maravillas a nivel mundial, y dentro de las cuales ya figuran las Cataratas del Iguazú (desde 2011), las que ahora participan en carácter de “Madrinas” de la campaña.

En este caso, se busca elegir a los siete lugares más impactantes y distintivos de Argentina, como primera experiencia en Latinoamérica. Hasta ahora ya votaron sus maravillas naturales preferidas más de 320 mil personas.

El público viene participando de diferentes instancias de selección donde hubo que dirimir entre al menos 400 atractivos y quedaron 77 maravillas prefinalistas. Luego, la brecha se redujo a estos 28 finalistas a partir de la consulta a expertos y especialistas de áreas como turismo, fotografía, periodismo y arte. Nuevamente la decisión final recaerá en la consulta popular abierta, que tendrá que determinar cuáles son las siete maravillas naturales representativas de Argentina, dentro de siete categorías en competencia.

Entre estos se encuentran: el Parque Nacional Nahuel Huapi de Río Negro y Neuquén; Volcán Lanín y Parque Nacional Los Arrayanes en Neuquén; el Parque Luro de La Pampa; Península Valdés y Parque Nacional Los Alerces de Chubut; el Glaciar Perito Moreno, Cerro Chaltén y los Bosques Petrificados en Santa Cruz y, el Parque Nacional Tierra del Fuego. De la zona de Cuyo hacia el norte, la Laguna del Diamante y Cerro Aconcagua de Mendoza; el Parque Provincial Ischigualasto de San Juan y el Parque Nacional Talampaya de La Rioja. Del norte, el Cono de Arita y Salar de Pocitos de Salta; Serranías del Hornocal y Salinas Grandes de Jujuy; Dunas de Tatón y Campo de Piedra Pómez en Catamarca; Valle del Tafí de Tucumán. Y de la zona noreste Bañado La Estrella de Formosa; Campo del Cielo de Chaco; la Selva Misionera y Saltos del Moconá de Misiones; los Esteros del Iberá Corrientes; el Delta del Paraná en la provincia de Buenos Aires y finalmente Río Mina Clavero de la provincia de Córdoba.

La campaña fue declarada de Interés Turístico por Turismo de la Nación, por cooperar en la promoción del turismo y concientizar a la preservación de los entornos naturales y el patrimonio cultural. Y fundamentalmente, por dar a conocer al mundo estos destinos impactantes que guarda Argentina en medios nacionales y extranjeros, generando el interés y por visitar algunas de sus regiones.