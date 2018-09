Horóscopo del día 29 de Septiembre del 2018

ARIES - Se acercan nuevas y excelentes oportunidades para que Aries explore terrenos que le permitan expandirse a nivel profesional por lo que Aries deberá aprovechar esta nueva etapa que la alineación de los astros pone en su camino. Antes de acabar el mes habrá un suceso que cambie el rumbo de los nacidos bajo este signo del Zodiaco de manera positiva, pero no deberá perder detalle de su entorno. Tener las expectativas muy altas en el terreno sentimental podría distanciar a Aries para que surja el amor o prevalezca, en especial si es muy exigente en su relación, por ello será ideal que hoy reflexione sobre lo que ofrece para actuar según sus impulsos emocionales. Volverá este mes a retomar un modo de vida más saludable para renovar su energía, esto ayudará a mejorar la salud de Aries.

TAURO - Hace tiempo que Tauro quiere poner en marcha una propuesta en la cual deberá hacer una gran inversión de dinero, a pesar de ello será un periodo perfecto para apostar por sus expectativas porque le dará a Tauro un despunte en su trabajo muy notorio. Si los nacidos bajo este signo del Zodiaco ocupan hoy su tiempo en disfrutar con la familia o amigos será ideal para desconectar y vivir experiencias diferentes que permitan a Tauro aprender a dejarse llevar por sus instintos. Bajo la influencia de los astros el amor estará muy presente en Tauro, tanto si tiene o no pareja, este mes habrá nuevas ilusiones que fortalezcan los sentimientos de Tauro. Los problemas de estrés podrían ser la causa por la que Tauro no concilia el sueño, estos últimos días de septiembre será ideal que busque soluciones para mejorar su salud.

GÉMINIS - Merecerá la pena que Géminis haga un esfuerzo en el trabajo a pesar de no estar en el mejor momento laboral, pero si pone de su parte, Géminis podrá disfrutar este 2018 un periodo en cual encontrará la estabilidad profesional y económica por la que está trabajando. Hoy será un día aburrido, por lo que Géminis no estará en su momento más creativo, pero esto cambiará cuando los nacidos bajo este signo del Zodiaco tomen las riendas de su vida y empiecen a ser productivos en terreno personal. Septiembre será un mes perfecto en el amor para Géminis, por ello bajo la influencia de los astros desprenderá un atractivo que tanto si tiene o no pareja habrá una fase de nuevas ilusiones sentimentales. Los últimos días del mes Géminis encontrará el equilibrio en cuerpo y mente, esto será beneficioso para su salud a mediano plazo.

CÁNCER - Los últimos días de septiembre serán muy tranquilos en el trabajo, esto le dará la seguridad necesaria a Cáncer para gestionar algunos asuntos y terminar el mes con nuevos retos que permitirán a Cáncer despuntar en este segundo periodo del 2018. Será importante que los nacidos bajo este signo del Zodiaco eviten hoy los cotilleos que sólo malmeten en su entorno, y perjudica la convivencia social. En el amor, la influencia de los astros estará muy presente, por ello Cáncer deberá ser firme en un tema en el que podría terminar en discusión con la pareja, si está soltero, será esencial que Cáncer no deje que los demás decidan en asuntos relacionados con los sentimientos, si Cáncer sigue su intuición podrá recuperar cierto espacio que ha ido perdiendo. Buena salud para Cáncer, aunque empezar a últimos de septiembre alguna actividad será idónea para equilibrar su estado emocional.

LEO - Quizá le propongan algún proyecto a Leo este mes que en un principio le descolocará su estabilidad profesional, por lo que será conveniente que no responda de inmediato para estudiar los pros y contras, si Leo sigue su intuición, tomará la decisión más adecuada sin afectar sus intereses profesionales y económicos. Podrían surgir hoy ciertos problemas en su entorno que los nacidos bajo este signo del Zodiaco podrán evitar si tiene una actitud ecuánime ante cualquier altercado. Bajo la oscilación de los astros habrá mucho movimiento en el amor, será un mes intenso que marcará un antes y un después a nivel sentimental para Leo, pero deberá ser suspicaz y dejarse llevar por sus impulsos emocionales para disfrutar de esta fase. Con la llegada del otoño, Leo estará con más energía, esto le motivará a cuidarse más, su salud se lo agradecerá

VIRGO - En el trabajo, podría complicarse esta semana un poco debido a la necedad de un compañero, aunque será una relación laboral difícil Virgo deberá encontrar el diálogo y visualizar el bien común: el éxito profesional, que será clave para que Virgo encamine las expectativas hacia los objetivos de este mes. Será conveniente que los nacidos bajo este signo del Zodiaco controlen su mal genio para tener hoy un día socialmente ecuánime y pueda disfrutar de los planes con los amigos. Romper con las normas y dejarse llevar por sus impulsos emocionales, hará que Virgo libere su lado más pícaro, esto Le dará la confianza necesaria para salir a conquistar y crear nuevas ilusiones en el amor, si tiene pareja será un periodo intenso en terreno sentimental. A pesar de la llegada del otoño Virgo gozará de buena salud, aunque será conveniente que se cuide de los resfriados.

LIBRA - Recibirá una noticia que le dará la posibilidad de emprender en nuevas propuestas en las cuales será conveniente ser arriesgado y determinante para que Libra asuma las oportunidades en su plenitud que se generarán en trabajo. Habrá ciertas situaciones en el entorno personal que, aunque lo necesiten una respuesta inmediata, hoy será un buen día para que Libra ordene sus ideas y sacar mayores ventajas. Para terminar el mes con broche de oro, la oscilación de los astros influirá en el terreno sentimental de los nacidos bajo este signo del Zodiaco, por ello habrá encuentros que les devolverán la ilusión en el amor, en especial si tiene una relación habrá una evolución como pareja. Con el otoño apenas estrenado, Libra tendrá buena salud que se reflejará en su estado de ánimo.

ESCORPIO - Escorpio terminará el mes con algunas complicaciones en el terreno laboral, a pesar de los problemas Escorpio deberá mantener la cabeza fría para desarrollar buenas estrategias que le permitan dar un paso determinante que establezca nuevas expectativas en trabajo. Habrá nuevos desafíos en el terreno personal que será clave para que los nacidos bajo este signo del Zodiaco enfoquen su ambición hacia un terreno que desea explorar. Un exceso de desconfianza creará una fase de celos que llevarán a Escorpio estar de mal humor, si lo cambia esa actitud podría ser hoy en detonante que perjudique su relación, si tiene pareja, bajo la conjunción de los astros Escorpio iniciará una nueva etapa en la cual habrá un mayor aprendizaje en su relación. Entrado el otoño Escorpio deberá hoy proponerse mejorar su salud, porque el sedentarismo en el que cae con facilidad no será conveniente.

SAGITARIO - Fabulosos augurios caerán este mes sobre Sagitario, por lo que estará en su mano aprovechar las oportunidades que tendrá a su alcance en el trabajo, esto despertará la ambición de Sagitario para arriesgarse en algunas propuestas que serán esenciales para despuntar en su carrera. Los nacidos bajo este signo del Zodiaco recibirán hoy una respuesta que llevan tiempo esperando, por lo que será importante dedicarle tiempo para abrirse nuevos horizontes que satisfagan sus expectativas personales. A pesar de tener la energía de los astros a su sabor cierto grado de agresividad hará que este mes Sagitario diga cosas inapropiadas a personas que estima, por lo que deberá tener cuidado con esos “prontos” que afectan su relación sentimental, tanto si tiene o no pareja. Estos últimos días de septiembre tendrá buena salud, a pesar de la llegada del otoño.

CAPRICORNIO - En el mes de septiembre, Capricornio empieza una etapa de retos en un campo profesional totalmente nuevo para Capricornio, por lo que estará muy motivado para emprender hacia sus expectativas con ambición para llegar al éxito en el trabajo. En el terreno personal, aunque los nacidos bajo este signo del Zodiaco no deberán demostrar nada a nadie tendrá una actitud determinante para mostrar sus capacidades así tomará las tiendas de su vida. Con la oscilación de los astros influido a favor de Capricornio, podría enamorarse sin pensarlo, solo deberá dejarse llevar por las nuevas ilusiones que están surgiendo del amor al cuál Capricornio está destinado, si tiene una relación, disfrutará del día con su pareja. Un bloqueo mental podría estresar a Capricornio será necesario que se relaje, así permitirá mejorar su salud intelectual.

ACUARIO - Para terminar el mes con broche de oro, será importante que Acuario termine esos asuntos pendientes para dar paso a una nueva etapa en la cual Acuario podrá poner en práctica esa creatividad que hasta ahora no ha potenciado en el trabajo. Hoy será un día en el que los nacidos bajo este signo del Zodiaco no estarán muy inspirados para realizar alguna actividad complicada, por ello hará planes más relajados con amigos o familiares. Terminará el mes de septiembre con ese sentimiento de querer comerse el mundo, esta actitud bajo la oscilación de los astros, hará que Acuario despierte el interés en alguien especial, y aunque no busque el amor, lo que tenga que pasar pasará, si tiene una relación, no convendrá que juegue a dos bandas, lo ideal para Acuario será expresar sus opiniones a pesar que no esté de acuerdo con su pareja. Con la llegada del otoño Acuario tendrá buena salud.

PISCIS - Piscis estará muy descentrado, esto podría afectar al rendimiento en el trabajo, por lo que será importante aclarar esos asuntos para poder avanzar con fluidez y despuntar en su carrera este 2018. En el terreno personal, los nacidos bajo este signo del Zodiaco lo tendrán hoy todo muy claro, por lo que esas dudas irán disipando, esto permitirá que Piscis tome las decisiones más adecuadas con determinación. A pesar de tener la energía de los astros a su favor, es importante que Piscis tenga en cuenta que lo que dice tendrá consecuencias que podrían ser importantes en su relación, si Piscis no lleva cuidado terminará el mes de septiembre con una ruptura sentimental, si está soltero, aunque tendrá alguna discusión con esa persona que le atrae, su instinto le guiará al camino adecuado. Gozará de buena salud con la llegada del otoño Piscis se sentirá más renovado.