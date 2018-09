Lourdes Sánchez: "Ella me dijo bolsa de papas, y yo no le dije bolsa de cuernos"

La participación de Pampita en el Bailando es sinónimo de polémica. Esta vez, la modelo que reemplazó a Florencia Peña en el jurado tuvo una fuerte discusión con Lourdes Sánchez, a quien trató de "bolsa de papas" tras su performance acompañando a Diego Ramos. La bailarina respondió con munición pesada.

"Buen gusto, lo que no tuvo Pampita anoche. Me pareció súper ordinaria al decirme bolsa de papas", comenzó su descargo la novia del Chato Prada en Los ángeles de la mañana, al referirse a la devolución de Ardohain en el Aquadance.

Luego siguió: "No me voy a victimizar, pero de verdad después del embarazo no quedé contenta con mi cuerpo, y al decirme eso pienso: 'Ay, estoy gorda, soy pesada, Diego no me puede levantar'. El modo no estuvo bien, a Pampita no se le puede decir nada, se cree que sabe todo, que es Paloma Herrera bailando".

Lejos de retroceder, redobló la apuesta y trasladó la discusión al lado personal: "Yo tampoco le dije a ella bolsa de cuernos, y me ofendió", dijo la bailarina, como quien no quiere la cosa.

El enojo de Carolina Ardohain comenzó luego de que el BAR, equipo del que forma parte Sánchez, le subiera un punto a la pareja de la bailarina y Diego Ramos: "Pero se cayó como una bolsa de papas, está arreglado ese BAR, está recontra arreglado", dijo enojada la modelo.

En ese momento, la animadora infantil invitó a la jurado a hacer una performance, y agregó: "Me acuerdo de tu Aquadance, yo también sentí que caíste como una bolsa de papas, sentí lo mismo cuando te vi. Me parece muy ofensivo decir 'Caíste como una bolsa de papas'. Fue ofensivo, y muy soberbio como siempre".

Minutos más tarde, volvió a referirse al tema a través de Twitter: "Prefiero ser una bolsa de papas y no una persona soberbia".