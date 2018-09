Celulares, computadoras portátiles y tablets podrán ingresar al país sin ser declarados en la Aduana

Mediante la resolución General 4315, la Administración Federal de Ingresos Públicos modificó el Régimen General de Equipaje, estableciendo que cada viajero “podrá ingresar al país con un celular y una computadora portátil sin necesidad de pagar tributos aduaneros“.

Según indica la AFIP, gracias a este cambio “dichos productos no consumirán las franquicias establecidas, de US$ 300 para cada adulto y US$ 150 para los menores de edad“, y “determina que los celulares, las computadoras portátiles o tablets forman parte de los objetos de uso personal“, por lo que no será necesario declararlos.

En su artículo 4°, la resolución aclara que serán considerados como “Efectos de uso o consumo personal: Los artículos de vestir y aseo, y los demás bienes que tengan manifiestamente carácter personal, incluyendo una computadora portátil que no requiera para su funcionamientofuente exterior de energía (tipo notebook o tablet) y un teléfono celular”.

“La medida constituye el primer paso en una serie de mejoras para los pasajeros que llegan del exterior por cualquier medio de transporte con el objetivo de tornar más eficiente el control aduanero vocalizando en mercaderías de mayor valor y peligrosidad“, indicaron desde la AFIP.

Por otra parte, la Administración recordó los montos de franquicias disponibles, destacando que para menores de 16 años, el valor se reduce al 50%:

Precios

¿Cuánto cuestan los principales celulares y computadoras portátiles en otros mercados? En esta nota, un repaso por los modelos más buscados.

iPhone Xr (pantalla de 6.1')

En los Estados Unidos: USD 749

iPhone Xs (pantalla de 5,8′)

En los Estados Unidos: USD 999

iPhone Xs Max (pantalla de 6.5')

En los Estados Unidos: USD 1099

iPhone 8 (pantalla de 4.7')

En los Estados Unidos: USD 599

En Chile: (64GB) USD 985

iPhone 8 Plus (pantalla de 5,5)

En los Estados Unidos: USD 699

En Chile: (64GB) USD 1.136

Galaxy S9+

En los Estados Unidos: USD 839

En Chile: USD 1.212

Galaxy S9

En los Estados Unidos: USD 719

En Chile: USD 1.060

Galaxy Note 9

En los Estados Unidos: desde USD 999

En Chile: USD 1.288

Galaxy Tab S4

En los Estados Unidos: USD 649

iPad PRO (pantalla 10,5')

En Estados Unidos: USD 649

En Chile: (64GB) USD 833

iPad PRO (pantalla 12,9')

En Estados Unidos: USD 799

En Chile: (64GB) USD 1.060

MacBook Air

En los Estados Unidos: desde USD 999

En Chile: desde USD 1.364

MacBook Pro

En los Estados Unidos: desde USD 1299

En Chile: desde USD 1.742