Raúl Jalil sobre el SOEM: “Vamos a ir a la justicia para que tengamos un servicio básico”

El intendente Raúl Jalil se refirió al cuarto día de paro realizado por SOEM contra el pago de plus y las consecuencias que esto generó, ya que se acumuló una gran cantidad de basura en distintas partes de la ciudad.

“Tuve una reunión con el gremio anoche. Ellos siguen planteando un tema que nosotros no podemos solucionar. Ustedes saben que los empleados municipales de la Capital, yo no sé si son, tal vez, los de mejor pago en el país. Ellos están perdiendo las horas extras, el presentismo por un lado; por otro lado, el conflicto que viene dado con el plus medico que se está generalizando y ahora todos los sanatorios también han empezado a cobrar. En este momento la economía está cayendo, y se les ocurre ahora a los médicos generalizar”, apuntó en una entrevista con Radio valle Viejo.

“Así que en ese contexto me comuniqué con el ministro de gobierno, le pedí una mesa de diálogo y él me dijo que en principio no, que él iba a ver. Nosotros vamos a ir con una medida a la justicia para que por lo menos tengamos un servicio básico. Es un tema muy complejo porque no está en el resorte del municipio resolverlo, y hoy con una crisis económica todos los sanatorios y médicos cobran plus y hay un momento que no se puede cobrar porque el salario real de la gente está cayendo mucho”.

“Yo soy una persona que va a la verdulería y veo que la gente hace compras de $20, y esto es porque tenemos mayor desempleo, las fabricas se están cerrando, obviamente que soy optimista pero en estos momentos de crisis es momento de dialogo. He quedado juntarme con el gremio pero no lo podemos resolver. Lo que también yo les digo es que van a perder el presentismo, las horas extras. Por lo menos les comuniqué de realizar un servicio minino. Nosotros vamos a ir a la justicia para que se resuelva este tema”.

Además se refirió sobre el acuerdo salarial que ofreció el municipio para poder dar una solución: “nosotros realizamos un ofrecimiento de $1.500 de aumento por seis horas de trabajo que se gana más de $21.000 básicos pero el punto que está trabado es el cobro del plus medico. Nosotros no podemos resolver. El ministro de gobierno en un momento ofreció acá la ley de antiplus, fue al senado, hubo una reunión con Solá Jais, hubo modificaciones, volvió a la Cámara de Diputados, presentaron un proyecto, pero bueno, la legislatura tiene sus tiempos”, indicó el intendente y reiteró:”nosotros hoy vamos a la justicia y que la justicia determine”.

Al referirse al caso de los docentes municipales manifestó que: “ellos siempre tuvieron un incremento mayor al de la provincia en los años anteriores. Este año les dije que no lo vamos a poder hacer porque el gobierno determinó una clausula gatillo de ir al compás de la inflación. Ellos también van a tener un descuento de los días que hicieron paro. Tienen un sueldo, inclusive con el aumento que tiene ahora los provinciales mayores al nuestro, le hemos ofrecido el 7%. Hemos pedido la conciliación que me confirmaron que ya salió”.

“Voy a decir algo no como intendente sino como economista, cuando sube el salario la gente consume más, cuando baja el salario, como es en este caso en el país, hay resistencia. Entonces los médicos y toda la economía tienen resistencia a bajar su salario real, que es algo lógico. Pero la realidad económica determina que eso tiene que bajar, entonces la gente cubre con el plus medico, los sanatorios cubren con el plus medico pero la realidad económica determina que la recaudación crece menos que la inflación y yo tengo que ser muy serio en mantener las finanzas municipales”.

"Nosotros vamos a ir a la justicia porque no podemos poner a los vecinos en el medio, es un tema complejo pero en estos momentos yo tengo que defender a los ciudadanos”.

Con respecto al tema que la provincia no les está depositando a los municipios la compensación por la firma de consenso fiscal que se hizo en diciembre a nivel nacional y que desde enero los municipios ya tenían que empezar a recibirlo y, de acuerdo a los datos oficiales, solo al municipio de la Capital se les estaría adeudando alrededor de $8 millones aseguró que: “Me confirmaron que ya está el decreto y que estarían depositando en estos días”.

“Estoy convencido de que tiene que ser un mundo más solidario. Hoy que hay crisis los médicos han elevado el plus medico a $400 o $500 y no estoy de acuerdo. Aquí todos tenemos que bajar el nivel de vida porque la economía requiere eso”, finalizó.