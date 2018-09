Proponen reemplazar el "Día del Milagro"

La diputada Cecilia Guerrero presentó un proyecto de ley en que propone la derogación de la Ley Provincial 5525 que establece al 7 de septiembre como el “Día del Milagro” y reemplazarlo por el “Día Provincial de la Prevención de Desastres Sísmicos”.

El año pasado, el Poder Legislativo sancionó la ley declarando el feriado provincial el 7 de septiembre atribuyendo de “milagro” a la supuesta protección de la Virgen del Valle ya que a pesar de la intensidad del terremoto acontecido el mismo día del año 2004, no causó graves daños ni hubo que lamentar muertes.

No obstante, Guerrero cuestiona dicha legalidad: "no es una ley civil la que puede determinar la configuración de un milagro...Es una cuestión de fe que no puede serle impuesta a quienes no creen, o tienen creencias distintas, que también son catamarqueños y habitan nuestro suelo".

El proyecto es el siguiente

ARTICULO 1°.- Institúyese el dia el 7 de Septiembre de cada año, como “DIA PROVINCIAL DE PREVENCION DE DESASTRES SISMICOS”, en conmemoración del terremoto acaecido el mismo día del año 2004, con epicentro en la sierra de Ambato, y que afectara a todo el Valle Central de la Provincia de Catamarca. ARTICULO 2°.- Autoridad de aplicación. La Direccion de Defensa Civil, u organismo que lo sustituya en el futuro, es la autoridad de aplicación de la presente ley. ARTICULO 3°.- Actividades. La autoridad de aplicación programará e implementará todos los 7 de Septiembre, actividades de concientización y formación de la comunidad en general, y de las comunidades educativas en particular, a los fines de que se encuentren preparados para actuar con precaucion, prudencia, responsabilidad, razonabilidad, y solidaridad en casos de eventos sísmicos futuros, incluyéndose simulacros de evacuación de edificios públicos, establecimientos escolares, centros de salud, entidades bancarias y demás edificios que atiendan al publico y que por ello reunan mayor concentración poblacional, y que determine la reglamentación de la presente ley.. ARTICULO 4°.- Prioridades. Las actividades de concientización y preparación para la prevención de efectos colaterales a la producción de un evento sísmico formará a la población para priorizar en las tareas de evacuación, protección y atención de las personas, a niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, discapacitados y adultos mayores que no puedan valerse por sí mismos, así como a quienes resulten heridos en el evento o afectadas en su equilibrio psicoemocional. ARTICULO 5°.- La Autoridad de Aplicación articulará y coordinará la diagramación e implementación de las actividades previstas en el artículo 3° de la presente ley con los siguientes organismos públicos: 1) Con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnolgogía: todo lo relacionado con las actividades a desarrollar en establecimientos educacionales del sistema de educación pública, de gestión estatal o privada, en todos los niveles de enseñanza; 2) Con el Ministerio ede Salud, lo inherente a las actividades a desplegar en establecimientos sanitario-asisteciales, y aquellas vinculadas a la labor del SAME (Sistema de Emergencia Medica); 3) Con el Ministerio de Desarrolllo Social: lo vinculado a la contención humanitaria de la población que pudiera encontrarse afectada. 4) Con la Secretaría de Seguridad Democratica, la actuación de las fuerzas de seguridad para la prevención del orden y la seguridad de las personas. 5) Con otros organismos públicos o entidades privadas que determine la reglamentación de la presente ley. ARTICULO 6°.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley dentro de los diento ochenta (180) días de su publicación en el Boletín Oficial. ARTICULO 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley, será atendido con las partidas presupuestarias previstas en el Presupuesto General de Cálculo de Recursos y de Gastos de cada ejercicio anual, asignadas a la Secretaría de Seguridad Democrática de la Provincia. ARTICULO 8°.- Derógase la Ley Provincial 5525. ARTICULO 9°.- De forma.