Para Arévalo, la solución al plus médico es exclusivamente política

En el marco de una nueva movilización en el cuarto día de paro en protesta contra el cobro del plus médico, el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital (SOEM), Walter Arévalo, aseguró que la solución pasa exclusivamente por lo político y que “nunca abrieron una meza de dialogo”. “A mí en lo personal no me interesa conocer a la Gobernadora porque la solución no pasa por ahí, si no que pasa por algo exclusivamente político”, indicó.

Asimismo, el secretario General llamó a la gobernadora Corpacci y al intendente de la Capital, Raúl Jalil, a “que dejen de actuar como chiquitos caprichos” y que busquen una solución al problema. Y agregó: “Como a los trabajadores no nos queda otra que las medidas de fuerza, a la lucha no la vamos a abandonar”.

Además, el gremialista anticipó que realizarán una nueva movilización el próximo martes.