La asociación de jubilados y pensionados Fray Mamerto Esquiú elige autoridades

La asociación de jubilados y pensionados Fray Mamerto Esquiú presentó, en conferencia de prensa, un amplio temario.

Como punto de partida, informaron sobre la asamblea general que se realizará el próximo viernes 28, en la que se elegirán las autoridades que continuarán a la cabeza de la mutual.

En referencia a esto, Idelma Marquetti, titular de la institución comentó que “la asamblea general ordinaria iniciará a las 9 horas del viernes y se extenderá hasta las 18 horas, esta actividad irá acompañada de la elección de las autoridades”.

Los jubilados y pensionados miembros de la asociación que podrán participar del proceso eleccionario deberán tener una antigüedad mínima de 6 meses, y en todos los casos, deberán presentar el documento de identidad.

En relación al proceso eleccionario, Marquetti dijo que “las expectativas nuestras son buenas, es importante llevar a cabo estos procesos democráticos”.

En relación a las diferentes versiones vertidas por la lista opositora encabezada Jesús Centeno, que apuntaron a que se pedirá la rendición de cuentas, Marquetti aclaró: “Nosotros no hablamos de la otra lista, y en relación a Centeno, él todavía es miembro de la comisión porque nunca renunció y sigue siendo pro secretario de finanzas de la actual comisión, y por otro lado, al no haber renunciado, él sigue cobrando haberes por un trabajo que no hace”.

En relación a lo dispuesto por ANSES, que todos los jubilados deberán validar los descuentos que se realicen en conceptos de mutuales y cooperativas, Marquetti dijo que “nosotros estamos realizando la revalidación de la afiliación de los socios. Esto se ha transformado en un gran problema, porque lo que nosotros necesitamos es que ellos vengan a la institución para realizar el trámite, la gente que trabaja acá está preparada pero en muchos casos, ANSES nos bloquea las claves, eso nos impide atender a los socios”.

“Le pediremos a ANSES que pongan empleados de ellos para que nos ayuden con la actualización”, aclaró.

Lo más grave de todo esto, comentaron, es que “muchos de los socios pagan sus servicios de sepelio a través de Fray Mamerto. Si no hacen el trámite, perderán este beneficio que viene pagando desde hace muchos años, poniendo a los jubilados en una situación complicada”.

En relación a este proceso de reempadronamiento, dijo que para la UDAI Catamarca es una tarea exclusiva de ANSES, y que los medios por los cuales se realiza este trámite, son: por teléfono, línea 103; por internet, página oficial de ANSES y personalmente, en la institución. Marquetti aclaró que “nosotros queremos colaborar con este proceso, somos parte interesada, porque nuestros asociados serán los afectados”.

Nuevos servicios

Por otro lado, la asociación informó que ya se inauguraron los nuevos espacios que corresponden al nuevo servicio de salud con el que cuenta la institución.

En este sentido, los nuevos espacios consisten en una ampliación del área, sala de espera, nuevos consultorios, baños y enfermería.

También se brinda asistencia médica, enfermería, podología, psiquiatría, psicología y se suma el servicio de asesoría legal para los socios.