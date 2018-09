La basura se acumula en las calles de la ciudad

Los contenedores de la ciudad y algunos cestos ubicados en la vía pública, se vieron colapsados de bolsas con basura, muchas de ellas ya tiradas en el suelo y abiertas por perros, ya que por el paro que mantienen los empleados del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital no hay recolección de residuos.

En tanto, en algunos sectores, sobre todo del microcentro, los vecinos continúan arrojando todo tipo de desechos, a pesar de que el gremio confirmó que hasta tanto no lleguen a un acuerdo con la Comuna, no habrá recolección de residuos, ni tampoco limpieza de las calles en toda la ciudad. Por esta razón, se recomienda a los vecinos no sacar la bolsa de basura hasta tanto se normalicen los servicios.

La medida de fuerza del SOEM tiene la modalidad de quite de colaboración con asistencia a los lugares de trabajo, lo que impedirá la salida de los camiones recolectores, no habrá guardias de alumbrado público, ni agentes de tránsito hasta tanto no logren un acuerdo con el Ejecutivo.