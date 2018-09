El Intendente Raúl Jalil se reunió con el SOEM por el plus de salud

El intendente Raúl Jalil recibió al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Walter Arévalo, para dialogar nuevamente sobre la situación del cobro del plus de salud a los trabajadores del municipio capitalino.

En el marco de la reunión, Arévalo aseguró que el sindicato avanzará con las medidas de fuerza ante la falta de respuestas por parte de la obra social sobre la situación del plus médico.

En este sentido, el intendente Jalil propuso a los representantes del gremio que se conforme una mesa de diálogo para arribar cuanto antes a una solución viable para todos.

“El paro del sindicato afecta en forma sensible a la prestación de servicios esenciales para los vecinos. Nosotros entendemos el planteo del gremio y queremos avanzar con una mesa de discusión para encontrar soluciones. Como intendente me siento muy preocupado por la situación del plus en el área de salud porque sabemos que es una práctica que ahora se ha generalizado, se cobra en forma ilegal e indiscriminada, y los profesionales que lo hacen elevan constantemente el valor del plus, dejando atrás el crecimiento del salario de los trabajadores”, aseguró Jalil

Además, el intendente también aseguró que se buscará avanzar con un proyecto alternativo conjunto que permita nuclear las prestaciones sociales y de salud para darles respuestas efectivas a los trabajadores.