"Recortan" a Polino, Yanina Latorre y Sol Pérez

Hay cierta preocupación en El Trece por los flojos números de la tarde. Se esperaba que la llegada de “Los especialistas del show”, satélite del “Bailando”, mejorara un poco la performance general. Sin embargo, esto no es así y el ciclo de Marcelo Polino con Yanina Latorre y Sol Pérez, entre otras, parece cerca del naufragio. La gerencia de programación dio el ultimátum y desde este lunes el programa pierde un “pedazo”, ya que Carina Zampini y “El gran premio de la cocina” arrancarán ahora a las 17. Por ende, a Polino y compañía les quedarán apenas 45 minutos de envío, lo que, restando las tandas... En fin, mala racha.

***

Feliz está Morena Rial con su embarazo de tres meses. El bebé nacerá entre marzo y abril de 2019. La joven, enamorada de su novio Facundo Ambrosioni, tiene pensado mudarse a una vivienda más amplia para recibir a su futuro hijo. La noticia no le cayó nada bien a su padre Jorge Rial, quien continúa de licencia en su ciclo “Intrusos”. Sin embargo, a ella no le interesa la opinión del conductor ya que, a pesar de los intentos de reconciliación, sigue enojada con él. De mal en peor...

***

En la fiesta de los Martín Fierro de Cable sorprendió mucho a los periodistas presentes la mala onda de Pampita. Sin duda la máxima estrella de la noche por peso farandulero específico, Carolina Ardohain pasó como alambre caído a los trabajadores de prensa que, al ingresar al salón principal luego de la alfombra roja, intentaban robarle alguna declaración. Quizá tenía un mal día y por eso luego se peleó con la “angelita” Andrea Taboada, que quedó estupefacta ante la agresividad de la ex de Pico Mónaco. Muchos nervios.

***

Los números del rating preocupan bastante a la nueva tira “Mi hermano es un clon”, que va por El Trece, porque no llega a los dos dígitos desde sus primeros días de emisión. Su productora Pol-ka se replantea el guión y lo que no gusta de la ficción. Habrá que ver si logra remontar. Ni el romance de Nicolás Cabré con Laurita Fernández logra interesar al público que, es evidente, no se enganchó con la historia ni con los personajes que interpreta “el depredador”.

***

Telefé apuesta bastante al 1º de octubre con su programación y desea alcanzar altísimos picos de rating con la nueva temporada de “La voz argentina” y la conducción de Marley. En el programa estarán además Tini Stoessel, Ricardo Montaner, Axel y Soledad Pastorutti, mientras que “100 días para enamorarse” recibirá a Moria Casán, que interpretará a una clienta muy particular del estudio jurídico de Laura (Carla Peterson) y Gastón (Juan Minujín). Gente que cuida el éxito.

***

Tras viajar a Grecia con su pareja Benjamín Vicuña para realizar la próxima campaña de su cápsula de ropa, Eugenia “China” Suárez tiene pensado volver a España para realizar castings y pruebas de cámara. Su objetivo es abrirse camino en otro país y lograr más popularidad. En dicho destino, la actriz tiene su propia representante, quien también trabaja con Penélope Cruz. Futuro prometedor.

***

Hablando de rating, queda claro que la tevé de aire ya no mide lo de antes. El lunes, lo más visto del día volvió a ser “100 días para enamorarse”, 15.4, consolidando ya una diferencia de tres puntos con “ShowMatch”, 12.1. Lo segundo más visto del día también es de Telefé: “Todo por mi hija”, 12.5, mientras a “Mi hermano es un clon” le cuesta llegar a los dos dígitos, 9.8. En cuanto a noticieros, lo más destacable es “Telenoche”, con 8.7, que duplica a todos sus colegas. En América se mantiene bien “Intratables”, 4.2, mientras un número similar, 4.0, para “Intrusos” es poco. Canal 9 tiene a su clásico “Bendita” con 4.3, mientras en la TV Pública la mejor medición del día fue para “Cocineros argentinos”, 1.8.

***

Nazareno Casero se mudó. El hijo de Alfredo ahora vive en un modernoso departamento sobre la calle Thames, entre Córdoba y Corrientes (no diremos la dirección exacta), y a diario sus vecinos lo encuentran paseando a sus dos perros. Uno, de más edad, tiene un problema en una pata delantera y camina más lento cerca del actor. El sábado, caluroso por cierto, bajó en bermudas, ojotas y remera. Se podía observar el tatuaje en una de su pantorrillas y también se lo vio saludar afectuosamente a todos los que lo reconocían.

***

Luego del exitoso lanzamiento de “Porque yo te amo”, el nuevo álbum que rinde homenaje a artistas y canciones románticas de todos los tiempos, Gerónimo Rauch agotó las localidades para su presentación oficial del 8 de octubre y anunció dos nuevas fechas, 26 y 27, en el teatro Maipo de Buenos Aires. Un milagro en estos tiempos de crisis.

***

La vitalidad y energía de las actrices que integran el elenco de la obra “Mujeres de ceniza” son increíbles. Pese a no ser jovencitas, Silvia Montanari, Luisa Albinoni, Liliana Pécora y Zulma Faiad, bajo la dirección de René Beltrán, no se achican y salen a recoger aplausos en distintas localidades del Gran Buenos Aires con esta comedia que, además de permitirles disfrutar la profesión, mantiene vivo el cariño del público.

