Capital ya tiene homologado su torneo por el Consejo

El día lunes llegó el fax a la Liga Catamarqueña desde el Consejo Federal de Fútbol, comunicando la oficial homologación del torneo Anual que se está jugando en La Capital.

Esto fue anunciado por el presidente de la Liga, Daniel Barros, en la pasada reunión de delegados y comisión.

Cabe recordar que en La Capital ya hace más de un mes se enviaron los papeles en los que faltaron algunos detalles, que se solucionaron luego, y esta semana llegó la respuesta favorable desde el Consejo y de esta manera, los capitalinos tendrán un representante en el próximo Torneo Regional Amateur que se jugará en el mes de enero del año 2019.

Las cosas no están bien en La Capital, con un torneo que ya se comenzó a jugar pero que no conforma a muchos, ya que la forma de disputa no convence. En la A y B ya está casi todo definido, ya que se tomaron los puntos logrados por los equipos en la Superliga que se jugó con Las Chacras.

En la semana se habló de una supuesta reunión paralela entre dirigentes de distintos clubes, sin el consentimiento del presidente Barros, con el fin de organizarse y pedir que se cambie la forma de disputa. Esto ya se desestimó con la respuesta del Consejo Federal y con la aprobación del torneo que se está jugando.

Con esto hay que ver cómo sigue todo, con clubes disconformes y con problemas ecónomicos que se suman al mal momento que está atravesando el fútbol, en la actualidad.