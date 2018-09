El sensual aquadance de Jimena Barón en el Bailando

Jimena Barón y Mauro Caiazza fue la primera pareja en la ronda de aquadance que comenzó con la gala del Bailando 2018, este lunes en ShowMatch.

La actriz y cantante había sufrido un duro golpe durante los ensayos, pero logró recuperarse a tiempo para presentar la coreografía que incluyó un fogoso beso con su bailarín, sobre el final de la performance que acompañó el tema "Love me like you do", de Ellie Goulding.

“Me gustó la coreo. Fue distinta, prolija y sexy”, opinó Ángel De Brito y los puntuó con un 7. “Me encantó el efecto visual. Fue sexy y se vieron trucos increíbles”, apuntó Laurita Fernández, con el voto es secreto.

Por su parte Florencia Peña les dio un 9 tras afirmar: “Me calenté. Fue el primer aquadance caliente. Me pareció hermoso lo que hicieron. Me encanta que exploten”

En tanto que Polino los calificó con un 7 y dijo que "se tomaron al pie de la letra lo de la calentura". "Me gustó la conexión que tuvieron”, señaló.