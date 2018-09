Guido Sandleris será el que reemplazará a Caputo en el BCRA

Se especula que Luis Caputo, que presentó su renuncia este martes en forma sorpresiva, veía con recelos la influencia cada vez más grande del jefe de Gabiente Marcos Peña y Nicolás Dujovne en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de donde se habría sentido desplazado. Sandleris era el encargado de llevar adelante la parte técnica de las negociaciones, donde ocupó un rol clave.

Luis Caputo, que asumió el 14 de junio de este año, también habría sido responsabilizado por haber impulsado el breve mensaje de Mauricio Macri a fines de agosto donde se anunció un nuevo acuerdo con el FMI cuando aún las negociaciones no estaban avanzadas y que tuvo un impacto negativo en los mercados.

Es probable que el nombramiento de Sandleris coincida con el anuncio del nuevo acuerdo con el FMI, que podría concretarse finalmente esta tarde. La carrera de Sandleris como funcionario arrancó en 2016 cuando se desempeñó como Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires. En 2017 se sumó al gobierno nacional como Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda. Desde mediados de este año es Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.

Se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía. Entre otros temas, sus estudios analizan el efecto de las crisis financieras y los costos de los defaults soberanos. Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros.