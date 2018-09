Paro en Catamarca: qué gremios adhieren y qué servicios están afectados

El paro general que concretan los gremios de la CGT y la CTA este martes afecta a la mayoría de las actividades y servicios en Catamarca y en todo el país, con lo cual se espera una jornada con poco movimiento.

Para empezar, no habrá servicio de transporte público. Hoy pararán colectivos. También se sumarán los gremios de los camioneros (no habrá recolección de residuos, clearing bancario, reparto de mercadería ni distribución postal) y no funcionarán taxis, aviones, escuelas, hospitales, bancos, Justicia, estaciones de servicio, comercios y bares. Además, podrían no abrir los supermercados.

Servicios públicos que se verán afectados

Transporte. Colectivos urbanos e interurbanos no funcionan por la adhesión al paro de la UTA.

Bancos. No hay atención al público en los bancos y podría faltar plata en los cajeros.

Estaciones de servicio. No hay atención en las estaciones de servicio: el titular del gremio, Carlos Acuña, es uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT.

Recolección de residuos. Camioneros se suma al paro general por lo que no hay recolección de residuos, reparto de mercadería ni correo.

Salud. Habrá guardias mínimas en hospitales.

Comercios. Los empleados de comercio, liderados por el gremialista Cavalieri, apoyan el paro. No hay supermercados abiertos, salvo excepciones.

Educación. No hay clases en las escuelas públicas y en las privadas habrá una adhesión al paro parcial.

Taxis. Servicio parcial porque el Sindicato de Peones apoya la medida, pero no así la Federación de Conductores.

Vuelos. No hay vuelos internacionales ni de cabotaje. La única aerolínea que aseguró que intentará funcionar con normalidad fue Flybondi.

No habrá atención en las oficinas de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Anses. No habrá atención y adelantaron el pago de jubilaciones.

EC SAPEM. La empresa estatal no se atenderá a los usuarios ni al público en general, en ninguna de sus oficinas en toda la provincia. Pero garantizan las tareas normales de las Guardia de Reclamos y de las Cuadrillas de Guardias para casos de emergencias.

Aguas de Catamarca. Anunciaron que no atenderán al público.

OSEP. Supeditaron la atención de los afiliados al nivel de adhesión al paro que haya entre los trabajadores de la obra social.

Gremios que adhieren:

-Comercio.

-UTA (Colectivos urbanos y de larga distancia).

-Camioneros.

-Aeronavegantes.

-Pilotos.

-Peones de Taxis.

-Combis.

-Estaciones de Servicio y Garages.

-UPCN (Estatales).

-UOCRA (Construcción).

-Sanidad.

-UOM (Metalúrgicos).

-SMATA (Mecánicos).

-SADOP (Docentes privados).

-SUTECA – Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Catamarca.

-Luz y Fuerza.

-Sindicato de Trabajadores Viales de Catamarca.

-Peajes.

-Gastronómicos.

-Asociación Bancaria.

-Panaderos.

-Canillitas.

-Textiles.

-Calzado.

-APUNCa – Asociación del Personal Universitario de Catamarca.

-SIDCA – Sindicato de Docentes de Catamarca.

-Pasteleros.

-UDA (Docentes).

-CTERA (Docentes).

-ATE (Estatales).

-Conadu (Docentes universitarios).

-Conadu Histórica (Docentes universitarios).

-Salud.

-Neumático.

-UEJN - Unión de Empleados Judiciales de la Nación.