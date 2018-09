Horóscopo del día martes 25 de septiembre

ARIES - Es fácil olvidar que la vida es un regalo. Que cada pensamiento, cada aliento, emoción y sensación son un milagro. Que en cada encuentro y experiencia y en cada nuevo segundo hay un momento que atesorar. Sin embargo, según nos entretenemos con nuestra vida, se nos olvida esto. Nos centramos en lo que necesitamos hacer y perdemos de vista lo que deberíamos estar apreciando... reemplazándolo con la preocupación, el miedo y el peso de la responsabilidad. Sin embargo, ¡estos también son regalos! Si los ves así, bajo la luz de la Luna Llena verás la manera de solucionarlos.

TAURO - Vivimos en un mundo que parece estar lleno de gente que sabe qué hay que hacer. Hay guías y expertos espirituales que quieren que creamos su versión de la espiritualidad. Hay profesores que “saben” lo que tenemos que aprender, y hay políticos que están convencidos de que “saben” qué es lo más adecuado para nosotros y para el país. Lo cuál hace que te pongas a pensar en por qué ¡parecemos estar en semejante follón! Sin embargo, la Luna Llena arroja luz sobre tu escepticismo. Para poder tomar una decisión constructiva, confía en lo que sabes.

GÉMINIS - Siempre es necesario que compruebes la temperatura del agua antes de meterte en un burbujeante baño caliente. Asimismo, naciste dotada con un poderoso mecanismo de seguridad que se activa cada vez que experimentas la sensación de estar en peligro. Te alerta hábilmente haciendo que te sientas preocupada. Es algo extremadamente valioso. Pero ¿y si no te dejara dormir porque te inquietara mucho la temperatura del agua de tu cuarto del baño? La Luna Llena te recuerda que hoy no te preocupes más de la cuenta por algo trivial.

CÁNCER - ¿Cómo demonios han llegado las cosas a ser como son? ¿No debería ser todo muy diferente? La Luna Llena te está facultando para que hagas reformas. Los vientos del cambio están soplando y tienes el equipo necesario para izar una magnífica vela. Sin embargo, antes de que una ola te arrastre hacia nuevos horizontes, es posible que quieras considerar qué pasa con lo que tienes. Es fácil criticar lo que ya está sucediendo. Hay una posibilidad real de que estés viendo un defecto en un escenario que por lo demás es perfecto.

LEO - Con tal cantidad de programas de televisión revelando los pormenores de la vida de la gente, es una maravilla que todavía alguien se tome la molestia de hacer tantas películas. Tiene que ser difícil competir con el drama y la acción que presenciamos mientras observamos la vida de la gente corriente. Sin embargo, aunque lo pasamos muy bien con la intriga, los dramas de la vida real nos entretienen de una manera diferente a como lo hacen las historias de ficción. Y, ¡es discutible lo mucho que nos importa la realidad! A pesar de que la idea de escapar te atraiga, hoy sacarás más en claro al ver una verdad sobre tu vida cotidiana.

VIRGO - ¿Cuánto podemos influir realmente en las cosas? Aunque nos parezca que tenemos el control del volante de la vida, ¿no será que en realidad estamos en una de esas atracciones de feria que consisten en unos cochecitos fijados a un carrusel? Creemos que estamos haciendo algo, pero el pedal del acelerador no tiene efecto, ni tampoco cambiamos la dirección al mover el volante. No, no es que no puedas hacer nada. Pero la Luna Llena indica que, para cambiar las cosas, tienes que dejar de perseguir una misión inútil. Entonces conseguirás unos resultados mucho mejores.

LIBRA - Si quieres crear problemas donde no los hay, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que no tienes ningún problema con el que trabajar (en vez de una irritante cantidad de la peor clase de algo así). Es fácil subestimar la libertad de tener un lienzo en blanco. Puedes tomarte tu tiempo y llenarlo con lo que más gracia te haga. Lo más habitual es que no nos quede otra alternativa que la de trabajar con los materiales de que disponemos. Bajo la Luna Llena, puedes coger lo que ya existe y transformarlo en algo inspirador.

ESCORPIO - Nos dicen que “los mansos heredarán la tierra” y yo me pregunto ¿qué conseguirán los valientes? Hay gente que piensa que todos deberíamos desarrollar cierta seguridad en nosotros mismos, de modo que podamos decir valientemente lo que pensamos y hacer lo que nos dicte el corazón. Pero en algunas ocasiones es apropiado que seamos enérgicos y confiados, y otras en las que es mejor que demos muestras de aceptación y humildad. La Luna Llena resalta un asunto por el que vale la pena que luches y otro tema que sería prudente que dejes en paz.

SAGITARIO - ¿Por qué no nos pasamos esta predicción hablando del tiempo? Parece lo apropiado cuando tantas cosas de tu vida parecen estar siendo marginadas por los planes de otra persona. Cuando intentas centrar tus esfuerzos en tus propias prioridades, estos son pirateados y acabas dedicando tu energía a su proyecto. A pesar de que es difícil que no te distraigan, la Luna Llena dirige un foco que te ayudará a ver lo que realmente importa. Ahora será más fácil para ti concentrarte y hacer un seguimiento de lo que realmente cuenta.

CAPRICORNIO - Al fingir que el día de hoy no existe y que todavía estamos en el de ayer, es posible que le demos la espalda al tiempo. Tampoco nos resulta difícil vivir como si estuviésemos en el mañana. Sin embargo, si podemos desarrollar muestra comprensión de la vida estando en el “ahora”, tendremos una relación mejor con el tiempo. Guarda sus lecciones más difíciles para la gente que no le respeta. Estás esperando las consecuencias de una decisión pasada. La Luna Llena sugiere que, cuanto más consciente seas de por qué hiciste lo que hiciste, menos posibilidades habrá de que esto afecte a tu mundo.

ACUARIO - El planeta Tierra está lleno de gente razonable y justa que lo que dice lo dice de corazón. Siempre se comportan con integridad y respeto hacia sus congéneres humanos. Son personas abiertas, de gran corazón y que actúan generosamente y sin juzgar. Y la Luna Llena de hoy ¡está hecha de queso! Y Santa y sus elfos están ocupados ¡preparando la Navidad! Esperemos que un día el mundo sea realmente así. Mientras tanto, hoy puedes cambiar las cosas, siendo lo más sabia posible.

PISCIS - ¿Qué tienes planeado para el día? ¿Qué hay en lo más alto de tu lista de quehaceres? ¿No tendrías que haber puesto tu despertador para más temprano y tener ya mucho adelantado para conseguir algo importante? ¡No! Ya estás haciendo más de lo que tenías que hacer. Lo que pasa es que las dudas están empezando a entrar sigilosamente en tu certeza. Pero, antes de que empieces a reconsiderar tus planes, la Luna Llena sugiere que el obstáculo que hay ante ti es más metafórico que real. Tu problema podría derretirse con sorprendente facilidad.