Dusso pidió que se investigue a quienes lo intentan vincular con la corrupción

En la edición de ayer de LA UNION se dio cuenta del exhorto enviado por el fiscal federal en la Criminal y Correcional N° 4, Carlos Stornelli, a su par de Catamarca, Santos Reynoso, en el cual se aclara que en la documentación que integra la causa de los “cuadernos de la corrupción” de la Obra Pública no figura el nombre del ministro de Obras Públicas de Catamarca, Rubén Dusso, como tampoco aparece vinculada ninguna de las 30 empresas constructoras sobre las cuales se le solicitó el informe.

Luego de un recorrido por las obras que se realizan en el puente del Río Santa Cruz, sobre la Ruta 33, el funcionario provincial fue consultado por la prensa por esta situación y respondió que su postura sigue siendo la misma que tuvo desde que se conoció la denuncia del empresario Jorge Marcolli, quien lo acusó de ser el nexo entre el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López y los empresarios de la provincia en un circuito que incluía el pago de coimas para la adjudicación de las obras.

“El tema está en la Justicia y que se encargue la Justicia. De mi parte, si en algún momento tengo que ver, yo vivo en Catamarca, seguiré viviendo y se encargará mi abogado. Es un tema que prefiero no opinar. Cuando la Justicia resuelva opinaré, pero mientras tanto no”, dijo Dusso ante el requerimiento de la prensa y agregó: “Lo único que puedo decir es que se investigue por partes iguales, a los denunciados como a los denunciantes”.

Consultado por la creencia de que existe una cinvulación política en la causa que investiga Santos Reynoso, el titular de la cartera de Obras Públicas puso en duda la calidad de “independientes” del denunciante. “Si digo que no hay una cuestión política, me estaría engañando a mí mismo” ya que “cuando se habla de empresarios yo no sé si son monotributistas y cuando se habla de independientes, fueron candidatos, así que ya huelgan las palabras”, culminó.

Por último se refirió al recorte en la obra pública por parte de Nación y dijo que la Provincia está tratando de que afecte lo menos posible. Pero advirtió que ya hay casos de escuelas a las que se les quitó el financiamiento y que, incluso, la Escuela Técnica Secundaria con especialidad en Electrónica y Energías Renovables, que se construye en el sur de la Capital, no tendrá más financiamiento de Nación por ahora.

“Vamos a tratar de seguir haciendo lo que estamos haciendo y ver hasta donde podemos llegar con el presupuesto provincial”, dijo respecto del plan de obras para el próximo año.