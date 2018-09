Importante movilización del SOEM y ATE en reclamo del plus médico y un incremento salarial

Ayer, el SOEM Capital y ATE unieron fuerzas y se movilizaron a Casa de Gobierno y la Legislatura provincial, en reclamo por el cobro del plus médico a los afiliados a Obras Social de los Empleados Públicos (OSEP) y por una mejora en los salarios. A la manifestación se sumaron algunas organizaciones sociales y políticas que también lanzaron críticas a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

En diálogo con la prensa, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, recalcó nuevamente que será imposible llegar a un acuerdo por un incremento salarial con el municipio, si antes no se resuelve la problemática del cobro del plus. “Reclamamos por una regularización de la obra social que primero empezó con un descuento compulsivo de haberes de los estatales, siguiendo con un empeoramiento de la obra social”.

El sindicalista lanzó fuertes críticas contra los médicos por esta práctica y por “sacarle a los que menos tienen”. “En esta marcha tendrían que haber estado los médicos, pero hicieron la más fácil, le sacaron plata a los que menos tienen y que la pelea la den otros”, lanzó.

Además, cuestionó a la clase política porque “es indiferente a un problema de salud que tienen todos los estatales. Con la salud de las personas no se jode”.

Además, dijo que los trabajadores “venimos soportando salarios que son un desastre, los municipales del Interior pagan facturas de 5 mil pesos y, encima, tienen que pagar un plus médico” y dijo que los políticos se deberían preguntar “cómo hacen estas personas para comer”.

Por último, cuestionó la pasividad de la regional local de la Confederación General del Trabajo ante los conflictos laborales y opinó que “es lamentable que hoy tengamos una regional de CGT que es una delegación o una dependencia del Gobierno de la Provincia”.

El SOEM adherirá al paro nacional de hoy, el miércoles retomará el paro con asistencia a los lugares de trabajo y de jueces volverá a movilizarse.

Por su parte, el secretario general de ATE , Ricardo Arévalo, destacó el nivel de adhesión a la marcha y, si bien mencionó la falta de movilización de otros gremios, aclaró que la manifestación de ayer fue en defensa de los trabajadores y no por una interna sindical.

Preguntado por la postura de la CGT de no movilizarse, Arévalo respondió: “Nosotros estamos del lado de los trabajadores, no sé cuál es la postura de la CGT. Por ahí se quiere dar a conocer que la pelea es interna y no por la necesidad de los trabajadores, pero no es así. Sí nos llama la atención que algunos gremios se ponen más nerviosos que el Gobierno cuando nosotros salimos a la calle, eso es verdad, pero acá no hay una cuestión de interna sindical, acá hay necesidad, hay hambre, hay miseria”.