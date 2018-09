Jubilados podrían perder la Reparación Histórica

Con sus haberes del mes de octubre, hay jubilados y pensionados que dejarán de percibir el monto adicional que, en algún momento, habían comenzado a cobrar por el Plan de Reparación Histórica, sin haber hecho ningún trámite en forma previa.

Quienes no dieron su conformidad a esa recomposición hasta el 31 de agosto, fecha que se había dispuesto como límite para realizar el trámite, perderán el beneficio. En el organismo también señalan que el adicional podrá restablecerse si la persona afectada firma el acuerdo que prevé la ley, aunque no se recuperarán los montos no cobrados por los períodos en los cuales el plan no estaba formalmente aceptado.

Alrededor de 140 mil jubilados no aceptaron el plan y se verán afectados. No se incluyen aquellas personas que habían notificado al ANSES de su imposibilidad de movilizarse, padecer una enfermedad grave o tener más de 90 años.

La mejora anticipada se va a interrumpir si no llevaron a cabo el trámite.