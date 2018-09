Scaloni confirmó que Messi no va a ser convocado

Lionel Scaloni está en Londres para ser parte de la gala de la FIFA en la que se entregará el premio The Best y aprovechó para dejar en claro que Lionel Messi no estará en la convocatoria para la gira de octubre.

"Messi no va a venir", confirmó Scaloni, y agregó: "Obviamente hablo con Leo, tengo muy buena relación y seguimos pensando que lo mejor ahora es que no venga".

Además, habló del resto de la lista: "La lista sale entre hoy, mañana y pasado. Los jugadores de Europa ya fueron convocados"

La AFA ya comunicó oficialmente que los amistosos serán ante Irak y Brasil, el jueves 11 y el martes 16 de octubre, respectivamente, y ambos a las 14:45 de Argentina.