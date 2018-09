Horóscopo del día lunes 24 de septiembre

ARIES - Hay una gran diferencia entre correr un riesgo calculado y apostar a lo loco. Como la Luna Llena en tu signo pone de relieve lo que te ha estado impidiendo alcanzar tus ambiciones, cuando sientas la necesidad de tentar a la suerte, todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que hay espacio suficiente tanto para presionar como para maniobrar. Las apuestas no están tan altas como parece. Así que en vez de concentrarte en lo que podrías ganar, vale la pena que tengas en cuenta lo que te arriesgas a perder.

TAURO - Igual que la música estimula nuestros recuerdos y despierta nuestras emociones, así los planetas agudizan nuestro estado de ánimo y tocan la fibra sensible de nuestro corazón. Antiguamente se creía que eran instrumentos celestes que producían sonidos dentro de una canción celestial que nosotros nos esforzamos por escuchar. Actualmente están creando una sinfonía que hace que te sientas nostálgica y un poco insegura acerca de qué hacer para lograr lo mejor. Esta semana, como Mercurio cambia de signo, comprenderás por qué estás donde estás y qué te está ayudando a llegar a donde quieres ir.

GÉMINIS - Las decisiones que estás tomando tienen importantes repercusiones. Sin embargo, aunque es vital que seas clara y sincera, es esencial que enfoques cualquier tema sin resolver con una mentalidad abierta. Como la Luna Llena se vincula a Saturno y tu regente cambia de signo, cierto drama está llegando a un punto crítico. Se supone que eso no debe llevarte al pánico. ¡Todo lo contrario! La sensación de desconcierto por la forma en que una persona clave está respondiendo a una situación, ha estado aumentando las complejidades que hay que resolver. Estate dispuesta a aprender, luego serás capaz de liderar el camino.

CÁNCER - Vivimos la vida, aprendemos unas cuantas cosas por el camino, seguimos viviendo y aprendiendo. Así es la naturaleza de la vida. Te estás preguntando si te equivocaste al estar tan nerviosa por cierta posibilidad que luego intentaste evitar. Pero sentir dudas, en retrospectiva, sugiere que la lección todavía no ha sido aprendida. Tenías que hacer todo lo que hiciste, aunque sólo fuera para así poder dar un paso atrás y decidir no seguir adelante. Esta semana trae una razón para que te sientas agradecida por una decisión que tomaste.

LEO - Desde la primera vez que los seres humanos honramos el planeta Tierra, la gente ha estado reflexionando sobre el significado de nuestra existencia. Los filósofos han llegado, a través de los siglos, a distintas conclusiones. Hasta hay algunos que piensan que el universo ha sido diseñado para que nadie consiga nunca lo que quiere. Si tienen razón, entonces eres la prueba viviente ¡de que hay un fallo en las leyes del cosmos! Al oponerse Marte a tu signo, hay una buena oportunidad de que si quieres algo, puedas conseguirlo. Y que cuanto menos esfuerzo hagas, más probable será que lo logres.

VIRGO - Aunque un problema pueda desconcertar a casi todos los demás, tu tendrás una idea de cómo resolverlo. De hecho, hay una buena posibilidad de que sepas qué hacer exactamente para que todo quede arreglado. Tienes claridad. Sin embargo, no siempre te las arreglas para llevar tu razonamiento a buen fin con las medidas correctas. ¿Importa eso esta semana? Como el Sol deja tu signo, te vemos en un estado mental menos pragmático y más poético. A pesar de que tal vez tu metodología te sorprenda hasta a ti, podría resultar ser un éxito inolvidable.

LIBRA - ¿Cuándo es el momento de decir “basta”? ¿Cómo sabemos cuando hemos tenido demasiado de algo bueno? ¿O que hemos llegado al final del camino? Las luces de alerta no siempre son tan evidentes como nos gustaría pensar que lo son. Y, algunas veces, las cosas parecen mucho más sombrías de lo que son en realidad y oímos señales falsas de alarma. Has recibido cierta información que te ha causado tanta inquietud que estás considerando la idea de parar en seco. Pero tu proyecto te importa muchísimo.

ESCORPIO - La gente con inclinaciones románticas habla de encontrar un alma gemela. Es una idea tan maravillosa... no es de extrañar que imaginemos con nostalgia que existe una criatura así. Sin embargo, las almas son de naturaleza etérea y no pueden ser poseídas por nadie. Apenas sorprende que, por fuerte que sea el lazo o la afinidad de una relación, en el plano físico del planeta Tierra hay momentos de crispación. Así es la vida. Al estar Venus en tu signo, no dejes que tus ideales de un sueño imposiblemente romántico te impidan disfrutar la realidad de lo que se ofrece.

SAGITARIO - La vida sabe como sorprender ¡hasta a los Sagitarios! No tienes ni idea de lo podría pedirte que hagas en el futuro. Muchas veces muestras cierta fascinación por reunir información que los demás podrían considerar irrelevante. Pero en lugar de condenar esta característica, deberías valorar tu entusiasmo innato. Estás incrementando tu base de conocimientos - y el conocimiento es poder. Esta semana, cuando te llamen para emplear un poco de tu experiencia para ayudar en una situación crítica, descubrirás que se te aprecia por tu atención a los detalles y tu disposición a compartir.

CAPRICORNIO - Te da la sensación de que la vida está arrastrándote en una dirección mientras que algo de tu pasado está tirando de ti en otra. Esto crea una situación preocupante y hace que dudes de la idea que hay detrás de tus cuidadosamente construidos planes para el éxito futuro. Quizás temas que en realidad no quieras lo que pensabas que querías. Sin embargo, un cambio fundamental de planes podría ser la mejor manera de proceder. No significa que tengas que cambiarlo todo en tu vida. Tal y como estás a punto de descubrir, tienes muchas menos razones para preocuparte de las que crees.

ACUARIO - Con la fuerza energética del planeta Marte todavía en tu signo, no hay nada como cierta sensación de urgencia para bajar el ritmo. Cuando el calor sube y la presión se acumula, las prioridades y la perspectiva se van por la ventana. Si bien es estupendo que te sientas motivada, sentirte frenética crea un espacio para la energía errática y salvaje, que puede ser muy perturbadora. En lugar de entrar impulsivamente en acción, es mejor que esta semana no hagas nada hasta que hayas dado forma a un plan adecuado. En ese momento descubrirás que hay grandes ganancias que hacer.

PISCIS - ¿Cómo definirías el arte del éxito? ¿Dijiste “felicidad”? Es cierto, claro está, que si no la tienes, entonces todo lo demás se vuelve casi irrelevante. Así que, ¿hay algo que te esté impidiendo ser feliz? Si has respondido afirmativamente a eso, ¿podría tener eso algo que ver con tu deseo insatisfecho de éxito? ¡Ja! Ésa es en resumen ¡la paradoja de esta semana! Conseguir lo que realmente necesitas va a ser más fácil de lo que te imaginas. Lo que pasa es que podrías no reconocerlo cuando lo consigas. Cuando lo hagas, te hará sonreír.