Hipótesis narco: Allanan la casa de uno de los sospechosos y secuestran un celular

Sin descartar ninguna hipótesis, la fiscalía a cargo del Dr. Mauricio Navarro Foressi continúa investigando la extraña desaparición del abogado local Sergio Orce. Hecho reportado por sus padres el 13 de agosto pasado, luego de que una ex clienta lo denunciara por supuesto robo y violencia de género.

El fiscal libró dos órdenes, una de ubicación de paradero por su desaparición y otra de arresto por la acusación. Hoy, 41 días transcurrida la situación, ninguna de materializó.

En las últimas horas, LA UNION pudo conocer de fuentes ligadas a la compleja investigación que los investigadores sumaron una pieza al rompecabezas.

Durante la jornada del último jueves, el personal policial y judicial comisionados al caso allanaron dos viviendas en la ciudad Capital. Los inmuebles, cuya ubicación se mantendrá en reserva para no entorpecer la investigación judicial, serían propiedad o, al menos, en ellos habitaría un hombre mayor de edad -la identidad se reserva puesto que, hasta el momento, la Justicia no ordenó ninguna medida contra su libertad ambulatoria- quien habría sido mencionado por la familia del letrado desaparecido como, supuestamente, uno de los “posibles responsables” de la desaparición del Orce en el marco de la hipótesis de la droga, planteada a la Justicia desde la propia familia de Sergio.

De dichos inmubles, los investigadores secuestraron de uno de ellos un teléfono celular, que ahora será peritado por el personal especializado. Según explicaron las fuentes consultadas, la visualización de dicho aparato permitirá conocer si esta persona, tal cual lo denunciaron los padres de Orce, tenía alguna vinculación con el abogado como, así también, si tendría algo que ver en su desaparición.

Vinculación

Las mismas fuentes indicaron que se busca saber el tipo de trato que había entre ambos, y cuándo y cuál habría sido el último mensaje que se enviaron o bien la última comunicación que mantuvieron previa o posterior al reporte de la desaparición de Orce.

Esta nueva pieza que sumaron los investigadores al rompecabeza de la desaparición del abogado se alinea detrás de la hipótesis “narco”, es decir, de que personas supuestamente vinculadas a la venta de droga en la provincia tendrían amenazado a Sergio -tal lo manifestó a la prensa su padre- desconociéndose si se trataba de una deuda u otra circunstancia por la que los padres del abogado temían que estas personas pudieran haberle hecho algo a su hijo.

Otra hipótesis que manejan los investigadores es la de la desaparición, quizás, por la denuncia que pesa en su contra. Lo cierto es que según lo informaron voceros de la causa, la búsqueda del abogado continúa en toda la provincia y a nivel nacional. Sin embargo, no hay novedades acerca de su paradero.

Desaparición y misterio

El lunes 13 de agosto pasado fue la última vez en la que los familiares de Sergio Orce, un abogado local de 38 años, lo vieron por última vez.

Al transcurrir todo el día y no tener novedades sobre su paradero, sus padres se preocuparon y denunciaron su desaparición. Cuando la causa era consultada en la Fiscalía Nº 2 a cargo del Dr. Mauricio Navarro Foressi, otra denuncia ingresó. En el relato, también se nombraba al abogado, pero como supuesto autor de un delito.

El fiscal libró dos órdenes, una por desaparición de persona y otra por supuesto autor de un delito. Sin embargo, ninguno de las dos se materializaron hasta el momento.

El día domingo 26 de agosto en el kilómetro 16 en la Ruta Provincial Nº 4 camino a El Rodeo, los padres y la hermana del abogado, quienes dijeron fueron a realizar su propia búsqueda en El Rodeo, hallaron el automóvil de Orce estacionado, totalmente cerrado a un costado de la ruta.

Del interior, los investigadores se llevaron un buzo, el cual está siendo analizado en el laboratorio de Jujuy para determinar si el ADN es del letrado. Al día siguiente, desde el Puesto Caminero de Las Rejas, se confirmó que, según las cámaras de seguridad de ese puesto de control, el automóvil de Sergio Orce pasó por el lugar con sentido a la villa de El Rodeo, pero no se logró observar si quien conducía el vehículo era el abogado. Según explicaron, la imagen captada por la cámara no era totalmente nítida.

La búsqueda continuó sin novedades, hasta el 8 de septiembre, cuando el perro de un vecino que vive entre los kilómetros 16 y 17 de la Ruta 4, encontró un zapato que los Orce reconocieron como de su hijo. Elemento que, al igual que el buzo, están siendo analizados con el ADN que se les tomó a ellos, el 14 pasado.

Finalmente, el jueves 20 de septiembre, a solicitud del fiscal Navarro Foressi los investigadores allanaron dos viviendas, encontrando en una de ellas un telefono celular. El movil perteneceria a un hombre mayor de edad quien supuestamente estaría vinculando a las drogas y habría mantenido c ontacto con el abogado.

Cabe señalar que en el telefono de Orce los investigadores hallaron elementos de valiosa improtancia para la investigacion.