Los alimentos que más se remarcaron la primera quincena

Entre la suba de los costos de producción y comercialización, y la caída sostenida de las ventas minoristas, hubo margen en la primera quincena de septiembre para subir los precios de los alimentos casi el 4% promedio, el doble de lo que se incrementaron en mismo período del año pasado. Si bien los primeros días del mes son los de más consumo y suelen concentrar la mayor influencia sobre la cifra mensual del inflación, “probablemente septiembre concluya con un alza de 5 o 6% que es lo que casi todos los países del mundo acumulan en un año”.

La proyección es del titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, aseguró que “si bien la devaluación aún no se ha trasladado totalmente a precios, porque no hay consumo, todo indica que los precios no se van a mantener donde están, ya que los servicios, los combustibles y transporte van a seguir subiendo y empujando al resto”.

Las mediciones surgen del relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires. En la primera quincena del mes de septiembre, el precio de los 38 artículos de la “canasta básica de alimentos” tuvieron un aumento del 3.97%. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 27,21% mientras que “el mismo período en 2017 dio como resultado 13,66%, es muy preocupante porque es el doble y se trata de alimentos no de compras superfluas”, sostuvo Polino.

Una solución a la disparada inflacionaria que plantea el gobierno nacional es el programa Precios Cuidados que relanzó el pasado 7 de septiembre con 550 productos. “Debería llamarse ´precios descuidados´, ya que no hay ningún control y aumentan las quejas porque no hay disponibilidad en las góndolas”.

Y agregó: “en el programa hay un problema de prioridades. Sólo figuran en el listado dos productos de carne (espinazo y carne picada), una fruta (manzana) y una verdura (papa), pero hay 55 opciones de lámparas led, 20 bebidas con alcohol, 26 bebidas sin alcohol y 23 galletitas”.

Sobre los niveles de venta, el experto indicó que “por más que se mantengan los precios, el consumo va a seguir cayendo por el contexto recesivo. La gente gasta en las boletas de los servicios públicos, lo que antes era para consumo”.