Ante la falta de acuerdo con todos los gobernadores, se demora la reforma del Consenso Fiscal

El Gobierno nacional tenía pensado enviar hoy al Senado la adenda al Consenso Fiscal, pero ante la falta de un mayor acuerdo con los gobernadores, se postergó para la próxima semana. El documento que contiene las modificaciones al acuerdo que firmaron el año pasado Nación y las provincias busca compensar por la serie de recortes que tendrán los estados provinciales en el presupuesto nacional del próximo año.

Si bien desde el Gobierno nacional esgrimen razones de agenda, porque la adenda no puede ser firmada de manera digital por los gobernadores, el problema estaría en que algunos mandatarios insitirían en la devolución del Fondo Sojero.

Sin embargo, en el oficialismo nacional niegan esta versión y aseguran que entre el lunes y martes, más gobernadores viajarán a Buenos Aires para suscribirla.

Hasta ahora solo una docena de mandatarios provinciales pasaron por el despacho de Frigerio para firmar el documento. Son justamente los mandatarios provinciales del oficialismo y los opositores de mejor relación con la Casa Rosada. Se trata de los peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos); los “provinciales” Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), y Omar Gutiérrez (Neuquén); y los oficialistas Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes).

Ayer, llegó el turno de otros dos gobernadores propios: la bonaerense María Eugenia Vidal y el mendocino Alfredo Cornejo. Mariano Arcioni, opositor de Chubut, volvió a postergar su viaje, pero en el Gobierno descartan que acompañará la iniciativa, señala Clarín.

Por la poca cantidad de opositores que lo firmaron hasta el momento, el Gobierno nacional aún no tiene asegurado el quorum para sesionar en el Senado. Para lograrlo, deberá “cerrar” con más gobernadores. “El trasfondo es la continuidad del Fondo Sojero, que fue eliminado por el Gobierno y repartía millonarios recursos entre las provincias y municipios”, explica el multimedio.

San Luis y La Pampa no firmarán porque fueron las únicas provincias que no rubricaron el Consenso Fiscal el año pasado. Pero la lista podría engrosarse ya que aún Formosa, Tucumán, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca y Santa Fe están “en amarillo” porque no anticiparon que firmarán el documento.