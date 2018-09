Horóscopo del día jueves 20 de septiembre del 2018

ARIES - ¿Te imaginas cómo sería tu vida si estuvieras en el lugar y momento equivocados, haciendo lo que no hay que hacer? Desde luego que no es eso lo que está pasando. Lo digo porque parece que te sientes como si estuvieras fuera de lugar y fueras a contracorriente con mucho de lo que está sucediendo en tu mundo. Entonces, ¿qué se puede hacer para rectificar esto? Tras el vínculo de ayer entre Júpiter y tu regente, ¡puedes quedarte donde estás! Pon tu confianza en la benevolencia del cosmos, y las cosas se cuidarán solas.

TAURO - Al estar hoy tu regente y Plutón enlazados, no es de extrañar que te sientas tentada a expresar un aspecto diferente de ti misma. Una parte de ti está cansada de la rutina de siempre y quiere agitar las cosas. Sabes por instinto que, si le das a la parte más oculta de tu personalidad la oportunidad de expresarse, tu actual sentimiento de insatisfacción se disipará. Tienes razón al pensar que puedes salir de tu zona de confort habitual. Puede ser aterrador... pero la emoción es palpable.

GÉMINIS - A pesar de todos los esfuerzos que hagamos para mantener el miedo a raya, es fácil que sucumbamos a él. Se le da muy bien sentirse como en casa. En cuanto ha puesto un pie dentro, no le lleva mucho tiempo hacerse con el poder y dirigir el cotarro. Antes de que nos demos cuenta, estamos en sus heladas garras y tenemos hacer lo que sea para escapar de ellas. El clima cósmico de hoy te brinda la oportunidad de calentar el ambiente y desterrar una ansiedad que está afectando tu relación con una persona clave. Con la calidez de tu confianza en ti misma puedes derretir una preocupación.

CÁNCER - Te has enterado de algo importante que tiene que ser comunicado. Pero qué necesitas, ¿hablar más o escuchar más? A pesar de que es casi como si estuvieras ardiendo, con tal necesidad de hablar que te resulta difícil centrarte en otras cosas, simplemente no puedes decirlo a gritos. La persona con la que tienes que comunicarte debe estar en el espacio adecuado para escucharte. Así que hace falta que escuches tu voz interior y que encuentres una manera sutil y sensata de abordar este tema.

LEO - Con cada día que pasa te vas haciendo más y más consciente de que falta algo en tu mundo. La cuestión es que no estás segura de si tienes algún derecho a desearlo, no digamos tenerlo en tu vida. El intelecto te dice que corrijas tu ambición y contengas tu anhelo. Pero, como Venus y Plutón se unen, tu intelecto no es la fuerza más poderosa que te impulsa. Una emoción más profunda e intuitiva está influyendo en sus decisiones. Así que, ¿por qué no reconoces lo que necesitas y luego agitas tu varita mágica?

VIRGO - Algunas personas creen en el poder del optimismo. Piensan que, si son optimistas, van a poder lograr casi cualquier cosa. Eso no está lejos de la verdad de la realidad a la que te estás enfrentando actualmente. Desde luego que siempre habrá cosas que serán imposibles de alcanzar. No tiene sentido que le pidas a una estrella algo que no puede suceder nunca. Sin embargo, sí que vale la pena que intentes ver si los pensamientos positivos y constructivos pueden cambiar tu realidad. Empieza por dejar a un lado cualquier sentimiento de fracaso... ¡y a ver qué pasa!

LIBRA - Conforme nos vamos acercando a tu cumpleaños, ¿cuánto crees que va a cambiar tu vida? Bueno, eso depende de cómo respondas a las diversas posibilidades que están haciendo cola ante ti. Puesto que vienen de muchas formas distintas, lo difícil para ti va a ser reconocerlas por lo que son. Aunque te tal vez te sientas tentada a verlas como una amenaza para tu estabilidad, o pienses que están creando problemas que afectan a tus relaciones, si animas al sentido de aventura que hay en tu corazón, este viaje será impresionante.

ESCORPIO - Has sido extremadamente tolerante con una situación frustrante, y has asumido mucho más de lo que debías. Has dado mucho sin recibir gran cosa a cambio. Leer esto hasta puede sorprenderte. Por tu naturaleza, has asumido este papel sin tener realmente en cuenta si te mereces una recompensa o algo a cambio por tus esfuerzos. A pesar de que la carga que llevas no deja de crecer, te has mantenido incondicionalmente en tu empeño. No es de extrañar, entonces, que el cosmos te trate con amabilidad.

SAGITARIO - Igual que en una comedia musical navideña, animamos los esfuerzos de nuestros superhéroes más queridos y abucheamos las payasadas de nuestros villanos favoritos. Nos gusta ver la vida organizada en categorías y contrastes fáciles de definir. Nos gusta saber quiénes son los chicos y chicas buenos para así saber de qué lado estar y a quién apoyar. Tras el enlace de Marte y Júpiter, no querrás que te incordien con que tienes que reconsiderar tu opinión, o cuestionar tus lealtades. Pero hoy sería aconsejable que mirases más allá de lo obvio.

CAPRICORNIO - ¿Qué te parece si iluminamos el factor que más te está molestando con una luz potente? Si lo examinamos minuciosamente, podrás ver por qué no se le debe permitir que te quite ni un segundo más de tu tiempo. Lo mismo que cuando nos rascamos un picor, a veces nos resulta extrañamente reconfortante darle vueltas a un problema. Pero, ¿de verdad vas a invertir otro día más en un asunto que escapa a tu control? ¡No! Con la promesa cósmica de que la ruta a seguir será fácil, realmente puedes dejar a un lado este insistente problema y seguir tu camino.

ACUARIO - A mí personalmente me resulta bastante molesto que alguien me sugiera que tengo que “espabilar y oler el café”. Tiendo a encontrar que el olor del café suele ser más prometedor que su sabor. Y, si estoy medio dormido, el olor del café recién hecho me trae la esperanza de que un día agradable estará esperando a que me despierte y lo disfrute. Sin embargo, conforme el aroma a promesa recorre ahora tu mundo, aunque tal vez no tengas prisa por pasar a la acción, si sigues a tu instinto podrás convertir un enigma en una realidad.

PISCIS - ¿Te parece que hablemos de los asuntos que no están funcionando en tu mundo como esperabas? Podríamos pensar en a quién le echamos la culpa por lo que ha salido mal y contemplar las medidas que se podrían tomar para corregir esos fallos. Pero eso se llevaría demasiado tiempo de tu día. La cuestión no es qué ha salido mal o de quién es la culpa. Es saber si eres capaz o no de reconocer la oportunidad que se esconde detrás de la confusión. Si puedes averiguar eso, todo habrá valido la pena.