Ronaldo se fue expulsado y llorando en su debut con la Juventus en la Champions League

No la está pasando tan bien como él creyó en su nuevo equipo. No es tan goleador como en el Real Madrid y no gravita tanto en ataque como antes. Y ahora Cristiano Ronaldo sufrió una injusta expulsión en su debut en la Champions League con la Juventus, que lo hizo estallar en llanto de la bronca.

Iban apenas 29 minutos de partido en España y la Juve ya había tenido varias chances de abrir el marcador, pero sin concretarlas. Y todo cambió para Cristiano: el árbitro alemán Felix Brych lo expulsó por conducta antideportiva, al considerar que le había pegado a un rival que exageró un contacto mínimo.

Lo raro es que el juez estaba de espaldas a la jugada, pero ni el juez de línea ni el asistente de atrás del arco (de frente a la jugada ambos) cobraron nada. Sentado en el piso, CR7 empezó con sus protestas y un pequeño capricho. Esta vez era justificado.

Al salir del terreno, el luso no aguantó la bronca y se puso a llorar de la impotencia ante una situación en la que nada pudo hacer. Por fortuna para la Vecchia Signora y para Ronaldo, el equipo ganó 2-0 en el arranque del torneo, con goles de Miralem Pjanic (los dos de penal).

La que tampoco soportó que trataran así al portugués fue Katia Aveiro, su hermana. En su cuenta de Instragam, la joven posteó una feroz defensa. "Vergüenza en el fútbol. Será hecha justicia. Quiere destruir a mi hermano, pero Dios nunca duerme. Vergonzoso".