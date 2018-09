Preparan el solemne traslado de las reliquias del Padre Esquiú a Catamarca

El 4 de octubre, Día de San Francisco Asís, se llevará a cabo el solemne traslado de las reliquias del Venerable Fray Mamerto Esquiú donadas por el Arzobispado de Córdoba al Obispado de Catamarca.

Los detalles de este importante acontecimiento fueron dados a conocer durante una conferencia de prensa, concretada en la mañana del miércoles 19 de septiembre, en el Obispado local, por parte del Vicario General de la Diócesis, Pbro. Julio Quiroga del Pino, y el Vicario Episcopal, Pbro. Oscar Tapia.

El Padre Julio Quiroga del Pino explicó que “la Diócesis de Catamarca, en la persona de nuestro Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc, solicitó a la Arquidiócesis de Córdoba una reliquia de Fray Mamerto Esquiú, lo cual fue concedido por el Arzobispo Mons. Carlos Ñáñez”. De esta manera, “el 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís, celebraremos la vida de un franciscano tan notable para Catamarca como es el Padre Mamerto, con el solemne traslado de sus reliquias”.

“A su llegada desde Córdoba a la tierra de Fray Mamerto, las reliquias van a ser depositadas en la Iglesia Catedral de Catamarca; éstas consisten en una parte de su cuerpo, unas vértebras, que quedarán resguardadas en un cofre preparado especialmente para ello. Es un gesto y un acto también de reconocimiento de su presencia”, enfatizó el Vicario General de la Diócesis.

Por su parte, el Padre Oscar Tapia remarcó que “se trata de un traslado, no es una procesión, no es una peregrinación, porque hasta que la Iglesia no lo declare oficialmente no podemos hacer actos de culto. Sin embargo, queríamos hacer un traslado solemne, porque tranquilamente el Obispo lo hubiese traído de manera silenciosa, pero consideramos que es una oportunidad para que el pueblo de Dios pueda recuperar esta devoción al Padre Esquiú, pero sobre todo pensamos en que sea una jornada de oración por la beatificación y canonización del fraile catamarqueño”.

Asimismo, describió aspectos organizativos de la jornada, señalando que el jueves 4 de octubre, el Obispo Diocesano y el Vicario General “partirán con las reliquias a las 7.00, desde la ciudad de Córdoba. Entre 9.00 y 9.30, la gente, el cura párroco, Pbro. Domingo Chaves, y las autoridades civiles, los esperarán en el límite del departamento La Paz; desde allí van a Recreo y luego en caravana hasta El Suncho (lugar de su fallecimiento), donde a las 11.00 vamos a celebrar la Santa Misa, para rezar por la beatificación y canonización”.

Continuando con el recorrido, dijo que “luego de un almuerzo comunitario, saldremos a las 14.00 hacia el departamento Fray Mamerto Esquiú. En el Arco de San Antonio los van a esperar los vecinos, con el párroco, Pbro. Juan Olmos, y las autoridades civiles. Allí habrá una serie de homenajes culturales, con la presencia de gauchos y grupos de danzas. Ya en el templo se llevará cabo la adoración al Santísimo, para rogar por la beatificación y canonización. Después se van a llevar las reliquias hasta la Casa Natal del Padre Esquiú”.

En su camino hacia la ciudad capital, el recorrido se hará “por la ruta N° 1, arribando, alrededor de las 19.00, al Convento de San Francisco, donde las reliquias serán recibidas por los hermanos franciscanos, ya que es la segunda casa del Padre Esquiú. Luego vamos a partir desde la plazoleta de la casa franciscana hasta la Catedral Basílica en oración, donde a las 20.00, participaremos de la Santa Misa por la beatificación y canonización. Después, la urna con las reliquias del Venerable Esquiú serán entronizadas en un altar lateral”.

Respecto de la marcha de la Causa de Beatificación, el Padre Tapia destacó que “con la designación del nuevo Vicepostulador, Fray Marcelo Méndez, quien trabajó durante 18 años en Roma en la Causa de los Santos, se logó agilizar la tarea. Y como hay un presunto milagro en Tucumán, que ya fue elevado a Roma, estamos a la espera. Es por eso que esto nos debe preparar porque tenemos la esperanza de que nuestro Fray Mamerto Esquiú pronto se beatificado”.