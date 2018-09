La primera salida de Laurita Fernández y Nico Cabré

Laurita Fernández y Nicolás Cabré ya no ocultan su romance. Tras hablar de su relación en los medios, la pareja tuvo su primera salida: disfrutaron del espectáculo Petróleo en el teatro Sarmiento, ubicado en el barrio de Palermo.

Cuando finalizó la función de la obra, la jurado del Bailando 2018 y el protagonista de la ficción Mi hermano es un clon salieron de la mano del complejo teatral y se encontraron con periodistas, camarógrafos y fotógrafos.

Justo en ese momento se había largado una tormenta en la ciudad de Buenos Aires. La pareja aprovechó para refugiarse bajo el paraguas de uno de los cronistas. "Me salvás la vida", le dijo el actor, en tono de broma.

El galán no contestó a ninguna de las preguntas que le realizaron los periodistas mientras caminaban bajo la lluvia, como pudo verse en el programa Los Ángeles de la mañana. "Estoy pasándola bien", dijo la conductora de Combate. Tras subirse al automóvil, la pareja se retiró del lugar.

La semana pasada, el periodista Ángel de Brito fue quien reveló que su compañera del jurado del Bailando estaba en pareja con Nicolás Cabré. Ellos se conocieron cuando protagonizaron el musical Sugar que se presentó con éxito en el teatro Lola Membrives.

"No esperaba sentirme de esta manera. No busqué nada. De hecho, mi plan era completamente diferente. Pero hoy me encuentro de esta manera y es el estado más lindo en el que puedo estar. Por eso, cuando me preguntan cómo me siento, digo que muy bien. Porque de verdad, me siento bien. Se dio de encontrar a quien me haga sentir bien y a quien yo pueda hacer sentir bien también", dijo Laurita en una entrevista con Intrusos.

Mientras que en Los ángeles de la mañana, Cabré también se mostró muy feliz con esta relación: "Estamos muy bien. Está clarísimo todo. Estoy en un lindo momento de mi vida con trabajo y en un momento familiar muy hermoso. Estoy muy tranquilo, más grande y muy feliz".