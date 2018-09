La gobernadora de la provincia, Lucía Corpacci, se refirió a la “compensación” del gobierno nacional por la quita del Fondo Sojero. También habló del Presupuesto 2019 y quita de subsidios.

La jefa de estado señaló que “es parte de lo que se recauda en el Fondo Sojero y distribuirlo nuevamente en las provincias, eso que se distribuye es sensiblemente inferior a lo que se hubiera distribuido si no lo hubieran tocado”.

De esta manera, la mandataria aclaró que “no es que nos devuelven el Fondo Sojero tal como está sino que es sensiblemente inferior y la distribución también cambia porque es el 50 por ciento para la provincia y el 50 por ciento para los municipios, antes se distribuía de acuerdo a copa y de acuerdo a eficiencia”.

Además, la gobernadora manifestó cierta incertidumbre en relación a qué estarán destinados estos fondos decretados por el gobierno nacional. “No está claro si se puede invertir en cualquier cosa porque eso no lo dice el decreto, lo que si está claro que el gobierno nacional, en algunos casos, puede hacer la transferencia directa a los municipios”, explicó.

En relación a si Catamarca acompañará en el Congreso el proyecto del Presupuesto 2019, Corpacci planteó que “estamos hablando, no tenemos la intención de obstaculizar nada, pero también estamos estudiando con Hacienda el presupuesto para ver de que no haya cosas que impacten a la provincia o a los sectores mas vulnerables”.

La gobernadora reveló que le pidió al presidente Mauricio Macri que “cuando se hable que le transfieren los subsidios del transporte y la energía sean claros y no digan que se transfiere porque no es que se transfieran, el gobierno nacional deja de pagarlos, pero no nos manda los fondos para que nos hagamos cargo”.

También se refirió al impacto que tendrá la quita de subsidios en Catamarca. “Esto impactará a partir del año que viene, nos sentaremos a hablar con las empresas, implementaremos algún modo de ayuda a quienes nos interesa ayudar que son a los usuarios del transporte urbano”, apuntó.