“Solo me defendí de sus agresiones, quería que me dejara de pegar”

Ayer, comenzó a ser juzgada en la Cámara Penal Nº 2, Ana Pérez Cabrera, acusada de haber prendido fuego a su pareja, Gastón Vega, quien murió quince días después, en el Hospital San Juan Bautista, producto de las quemaduras sufridas.

En el inicio del debate, luego de que por Secretaría se leyera la requisitoria de elevación a juicio, la imputada se sentó ante los jueces y declaró. En un crudo relato de una relación tormentosa con episodios de violencia, según lo refirió en la sala Ana María Pérez Cabrera, dió su versión sobre lo ocurrido aquel día. Una pelea más que terminó en tragedia. A líneas generales, la acusada dijo que quiso asustar a su pareja para que se vaya y, así, dejara de pegarle. En medio de la pelea, recordó llegar a tomar al frasco de alcohol, roció a Gastón para asustarlo y prendió el encendedor, remarcando que nunca fue su intención causarle daño. Sin embargo, su declaración en la sala fue algo distinta a la brindada en la sede judicial a horas posteriori del hecho. Ante los jueces en la sala, el hecho fue narrado como un hecho fortuito. Asimismo, señaló entre lágrimas que aquel día, Vega la había amenazado de muerte, pidiéndole dinero con una piedra en la mano. Ese habría sido el motivo que desencadenó la pelea, ya que ella se negó a darle el dinero. Con su bebé en brazos, señaló la víctima, empezó a agredirla físicamente.

Al finalizar casi su declaración espontánea, la imputada señaló que se sentía arrepentida, que no pretendió matar a Vega y que antes de prender el encendedor le advirtió que dejara de pegarle. “Solo quise asustarlo para que no me siguiera golpeando”.

Luego de responder a preguntas de las partes, la imputada regresó al banquillo de los acusados y el Tribunal inició la ronda de testigos. Entre los que desfilaron en la sala, se destacó una vecina, quien dijo que fue testigo de la violencia que Vega ejercía sobre la acusada. Sin embargo, los familiares de la víctima relataron todo lo contrario, indicando que Pérez “armó todo el día del hecho para que la policía creyera que se trató de un hecho de violencia y no que ella, como sostienen los familiares del fallecido, quemó con intención a su pareja.

Brevemente, el hecho del que se la acusa a Pérez ocurrió en el mes de octubre del año 2016, en una vivienda del barrio Los Médanos, en el sur de la ciudad.

Concluida la ronda de testigos, los jueces pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy, donde se espera escuchar a los dos últimos testigos citados para el proceso y pasar, en caso de que el tiempo así lo permita, a la ronda de alegatos de las partes.